Napoli-Verona, Conte: “Stiamo percorrendo la nostra strada, Kvara? Ha chiesto lui di essere ceduto”

Napoli e Hellas Verona saranno le due protagoniste del sunday night match della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Nel precedente dell’andata, disputatosi lo scorso 18 agosto, gli scaligeri sconfissero i partenopei dinanzi al pubblico amico del Bentegodi per 3-0. I protagonisti della sorprendente vittoria gialloblù furono Rocha Livramento e Mosquera, quest’ultimo autore di una doppietta. Dopo quella sconfitta estiva la squadra di Conte ha assunto un atteggiamento cinico e ha cominciato a macinare punti che gli hanno consentito di concludere il girone di andata in testa alla classifica.

Nel match di domani, che avrà come cornice lo stadio Maradona di Napoli, gli Azzurri proveranno a incassare la quinta vittoria consecutiva che gli consentirebbe un breve distacco dalle inseguitrici. Dall’altra parte, invece, il Verona arriva nel capoluogo campano in cerca di continuità. La squadra di Paolo Zanetti, infatti, ha raccolto nelle ultime due uscite 4 punti, frutto della vittoria in trasferta col Bologna e del pareggio a reti bianche nel derby del Triveneto con l’Udinese. Contro la prima della classe gli scaligeri proveranno a ripetere l’impresa di agosto in modo da tornare a casa con dei punti utili alla causa salvezza.

Fuori dal campo giocato il Napoli è alle prese con il caso Kvaratskhelia che, secondo voci di mercato, potrebbe essere uno dei partenti in questa sessione di gennaio cdi calciomercato. L’asso georgiano è uno dei simboli della storica vittoria del terzo scudetto vinto dai partenopei nella stagione 2022/2023 e, dopo l’addio in estate di Osimhen e Zielinski, lui potrebbe essere il terzo a lasciare la squadra di Conte.

In conferenza stampa Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida con l’Hellas Verona e ha parla del capitolo calciomercato, in particolare della vicenda Kvaratskhelia. Di seguito le parole del tecnico partenopeo riportate da Sky Sport.

“Non cerchiamo alibi. Andiamo agguerriti, con rispetto del Verona ma senza paura di nessuno. Stiamo percorrendo la nostra strada. Mi auguro di riuscire nell’intento che il Napoli non sia mai più visto come una squadra di passaggio. È questo quello che cerco di trasferire. Costruire qualcosa di ambizioso, che dia lustro al club e a tutti i tifosi .Col Verona non ci saranno Kvara, Buongiorno e Olivera, che ha un problema al polpaccio e serve precauzione. Spinazzola avrà l’opportunità di riconfermarsi. Capita a tutti di avere una chance, e quando capita va sfruttata. E’ questo quello che vogliamo trasmettere ai calciatori. Gli altri sono tutti arruolabili.

Kvaratskhelia? Stiamo parlando di un calciatore importante. Quest’estate volevo avere delle certezze tecniche. Ho preteso che alcuni giocatori venissero confermati, e tra questi sicuramente c’era Kvara. Quest’estate aveva chiesto di essere ceduto, e non era l’unico. Il lavoro che ho dovuto fare sei mesi fa è stato cercare di convincere quei calciatori fondamentali a rimanere, ma tanti volevano comunque prendere altre strade. Ci abbiamo lavorato e sono contento di aver tenuto chi volevo tenere, e oggi quei calciatori sono contenti di restare e sposare il progetto.

In questo momento ha chiesto al club di essere ceduto, ve lo dico senza giri di parole. Mi è stato riferito e poi confermato dallo stesso calciatore. Personalmente provo una grande delusione, sono stato sei mesi – sia con lui che con altri – a farlo sentire al centro del progetto. A far capire che qui si poteva far qualcosa di importante. E anche lavorando con club, visto che c’era un contratto da rinnovare; ma dopo sei mesi siamo tornati all’inizio.

Gennaio? L’ho già detto, per noi allenatori questo è un mese terribile. Tanti giocatori hanno la valigia in mano e tenerli concentrati non è semplice. Noi non dobbiamo farci distrarre da niente e da nessuno. Ho molta fiducia in questa rosa e in questi giocatori. Anzi, colgo l’occasione per salutare Caprile e Folorunsho, che hanno chiesto di andar via per giocare. Auguro loro il meglio, intanto abbiamo trovato dei sostituti. Mercato di riparazione? Non vedo l’ora che finisca, è inevitabile che crei problemi.

Sostituto di Kvara? Onestamente no, è ancora troppo fresca. Ripeto, un fulmine a ciel sereno. Ora sono molto concentrato sul Verona, la cosa più importante per noi, non il mercato. Cerchiamo di mettere fieno in cascina, è troppo importante per noi. Valutazioni su altri giocatori? Ripeto, no, anche perché ora come ora Kvara è ancora un giocatore del Napoli, poi da qui al 31 vedremo. Ora è giusto lasciare la palla al club e al calciatore. Io quello che dovevo fare l’ho fatto, anzi, ho fatto anche fin troppo.

Indipendentemente dalla provenienza, noi cerchiamo giocatori che possano dare qualcosa al Napoli. Un valore aggiunto. E non è facile. Ricordiamo che anche nel mercato estivo ci sono state tante partenze e tanti arrivi: quando fai tanto il rischio di sbagliare aumenta. Cerchiamo di essere oculati, anche guardando il budget e il monte stipendi”.