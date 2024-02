Napoli Verona 2-1: respiro affannato

Contava vincere, fare punti, farli a qualunque costo ma quanta fatica.

Al Maradona il Verona esce sconfitto dal campo ma non nella sostanza.

Con 12 calciatori nuovi nel mercato di riparazione, Baroni, tecnico esperto e navigato, perde e non lo merita. Va in vantaggio ma non regge. Nei bassifondi della classifica ci sarà da lottare. Tutto è aperto e fatta eccezione per la Salernitana, affaticata, tutte se la giocheranno fino all’ultima spiaggia.

Il Napoli vince con i suoi talenti. Evidente.

Prima Ngonge poi Kvaratskhelia, salvano la panchina di Mazzarri.

Il tasso tecnico dei campioni d’Italia è infinitamente superiore pure nel mezzo di una crisi.

3 punti di forza e di spirito.

Il Napoli batte il Verona in rimonta, praticamente nel recupero ed è la “sola” good news.

Partita confusa a dir poco. Lavoro farraginoso. Squadra senza una chiara idea di gioco.

Contava vincere. Lo si è fatto ma mille e più sono gli interrogativi, le critiche che andrebbero fatte e gli accorgimenti da adottare.

I tre punti non possono nascondere tanti momenti difficili della gara. Momenti in cui il Verona ha comandato la gara. Momenti in cui è parso evidente lo squilibrio della squadra.

Napoli Verona 2-1, il resto ha il suo tempo.

