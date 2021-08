Napoli-Venezia: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Primo appuntamento ufficiale per il Napoli, che fa il suo esordio in campionato contro una neopromossa: il Venezia si riaffaccia in A dopo quasi vent’anni di latitanza dalla massima serie.

Qui Napoli

Per la prima sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti deve fare i conti con infortunati e lungodegenti. Ma tira comunque un bel sospiro di sollievo, visto e considerato che l’allarme legato alle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne è rientrato.

Alla ripresa, infatti, il folletto di Frattamaggiore s’era limitato ad una seduta in palestra, a causa di una lieve infiammazione al ginocchio. Tutto risolto a metà settimana, con Lorenzinho nuovamente in gruppo. Quindi, abile e arruolato contro i Lagunari.

Sono ben altre, invece, le assenze che l’allenatore di Certaldo aveva messo in preventivo. Del resto, le indisponibilità di Demme, Mertens, Lozano e Ghoulam erano già note da tempo. Il belga e l’algerino continuano il loro recupero, sulla base di una tabella di lavoro personalizzato. El Chucky al contrario s’è allenato normalmente con la squadra. Così, si candida per un posto in panchina, stasera, pronto a subentrare in corso d’opera.

Scelte obbligate o quasi, dunque, quelle di Spalletti. Intenzionato a schierare gli azzurri sulla base del 4-3-3. Con le due mezz’ali ai lati di Lobotka, piuttosto che la coppia composta da Fabiàn Ruiz e lo slovacco in mezzo al campo, e tra le linee Zielinski, libero di muoversi e occupare gli spazi sulla trequarti.

Una decisione sull’assetto tattico, che ovviamente produce i suoi effetti pure sulla prima linea, formata da Politano e Insigne esterni offensivi, oltre a Osimhen vertice alto dell’attacco.

Là dietro, in attesa magari che Manolas decida se continuare la sua esperienza professionale all’ombra del Vesuvio, oppure voglia tornarsene in patria, il centrale greco farà coppia con Koulibaly. Assistiti in fascia da Di Lorenzo e Mario Rui.

Tra i pali, abiurato l’esperimento dell’alternanza, che tanti danni ha provocato la scorsa annata, Meret parte con le stimmate del titolare.

Qui Venezia

Gli arancioneroverdi arrivano al Maradona Stadium sulle ali dell’entusiasmo suscitato dal rocambolesco passaggio del turno in Coppa Italia, grazie ad una serie infinita di rigori, contro il Frosinone.

Le scelte di Paolo Zanetti sono fortemente condizionate dalle decisioni della giustizia sportiva. Il tecnico, infatti dovrà fare i conti con le assenze di ben quattro squalificati: Mazzocchi, Vacca, Aramu e Modolo.

Atteso con particolare interesse Mattia Caldara, arrivato in laguna dal Milan attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei veneti. Gli infortuni ne hanno minato inesorabilmente la crescita. Ma Zanetti punta forte su di lui.

Curiosità per due scelte di mercato poco ordinarie: David Okerere e Gianluca Busio.

L’attaccante nigeriano arriva dal Bruges, ma calcisticamente è cresciuto allo Spezia, che l’aveva ceduto ai belgi nel 2019. Torna in Italia con la voglia di convincere l’allenatore a dargli spazio.

Il Venezia crede molto nell’italo-americano Busio (il papà è bresciano), pagato 6 milioni di euro allo Sporting Kansas City e vincolato con un triennale. A livello giovanile, con gli Usa ha fatto faville, fino debuttare questa estate con la Nazionale maggiore a Stelle e Strisce nella Gold Cup, vinta in finale sul Messico.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3-): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (4-3-3):

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

