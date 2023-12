Napoli, va bene vergognarsi ma poi? Ecco i possibili scenari

Ormai sembra chiaro a tifosi e addetti ai lavori: il Napoli ha ridimensionato le proprie ambizioni. Sicuramente non è più la macchina perfetta, letteralmente capace di dominare in Italia, oltre a suscitare diffusi consensi anche in Europa. La più forte della Serie A fino a pochi mesi fa oggi può essere presa a pallate con facilità disarmante da chiunque. Senza stimolare nel Campioni d’Italia la benché minima reazione d’orgoglio.

Non stiamo più parlando di una partita storta o qualche episodica situazione sfortunata. Bensì della sgradevole consapevolezza che si sia imboccata una strada senza ritorno.

Lo spettacolo indecoroso andato in scena ieri sera in Coppa Italia è solo l’ennesima testimonianza di quanto finora siano stati pigri i protagonisti della cavalcata scudetto. Altro che incompatibilità con Garcia, che pure ci ha messo del suo. L’impotenza nell’eseguire i piani dell’allenato francese erano probabilmente il frutto di un atteggiamento indolente, che certifica pancia piena e mancanza di personalità.

Là dietro il Napoli balla

Il turnover immaginato da Mazzarri, al cospetto di un Frosinone motivato e organizzatissimo, rimane una mossa potenzialmente giustificabile con l’idea di far rifiatare i Top Player (o presunti tali…), nonché offrire una preziosa opportunità ai rincalzi, piuttosto che stimolare la squadra nel suo complesso. Ma ha finito per trasmetterle un generale senso di insicurezza.

Tatticamente il tecnico toscano avrebbe voluto che il Napoli si mantenesse compatto senza palla. E soprattutto, non concedesse spazio alle ripartenze dei ciociari. Un piano gara naufragato a causa di una difesa veramente imbarazzante, composta da centrali poco versatili, quindi inadatti a completarsi vicendevolmente.

Natan e Ostigard sono due bradipi, lenti e impacciati nel mangiarsi il campo in pochi istanti. Leggere preventivamente le intenzioni degli avversari, invece di dedicarsi esclusivamente alla marcatura diretta sull’uomo, è una caratteristica che non gli appartiene. Una giocata che faticano tremendamente a gestire pure Rrahmani e Juan Jesus.

Specialmente il fiore all’occhiello del mercato estivo appare un profilo con ancora pochissimi margini di crescita all’orizzonte: una scommessa, con scarsi risultati nel rendimento. L’ex Bragantino, infatti, sta avendo davvero difficoltà nel trovare gli input giusti per adattarsi lontano dal calcio brasiliano. Forse in estate è stata abbondantemente sottovalutata la partenza di Kim, dinamico come pochi e verticale come nessun’altro nell’organico attuale.

Adesso, purtroppo, sappiamo quanto fosse funzionale a plasmare il gioco di Spalletti in entrambe le fasi. Un sagace alchimista, il coreano, nel mescolare i vari ingredienti difensivi, disinnescando le situazioni di pericolo che si verificavano all’interno di un match. In contesti in cui l’Uomo di Certaldo gli chiedeva di alzarsi molto sul principale riferimento offensivo altrui, rompendo la linea, andandolo a braccare lontano dalla porta di Meret. E poi correre all’indietro. Anziché amministrare lunghi momenti di difesa posizionale al limite della propria area.

Così da lasciare tempo e spazio ai centrocampisti di far circolare il pallone, maneggiarlo con calma, dare respiro alla manovra. Sostanzialmente, consacrarsi in costruzione.

Non paga la strategia della sottovalutazione

A proposito di sottovalutazione. La partenza della premiata ditta Spalletti-Giuntoli, con tutto ciò che ha rappresentato nel contribuire a scrivere una bellissima pagina di storia, chiaramente da condividere con tutti i giocatori, ha portato come conseguenza accessoria uno smarrimento nel gruppo, oltre a una palese insicurezza. Considerando che le scelte di De Laurentiis circa la direzione che voleva prendesse il Napoli certamente non erano orientate a compiere un ulteriore passo in avanti.

Al contrario, evidente è stata la strategia del presidente azzurro: limitare al minimo gli investimenti sul mercato, e proporre rinnovi al ribasso. Oltre ad accentrare i compiti, affidandosi a una figura di secondo piano, giusto perché le norme impongono l’assunzione di un diesse, pena la mancata iscrizione.

Sulla scorta di queste considerazioni, è possibile ipotizzare uno scenario (quasi…) apocalittico per un club che non ha alle spalle una proprietà in grado di far circolare un mucchio di danaro per concedersi un periodo di ricostruzione, senza nel frattempo correre seriamente il rischio di venir scavalcato da squadre teoricamente di metà classifica.

La Fiorentina negli anni scorsi, oppure lo stesso Bologna in questa stagione, rappresentano il tipico esempio di società che appartengono alla classe media. Abili comunque nel riuscire a strappare un posto nei piani alti della classifica, beneficiando di un progetto a medio termine ben costruito. Oltre, ovviamente, a sfruttare gli errori di programmazione di un Top Club.

Insomma, se le cantonate si pagano a caro prezzo, la strategia di ADL potrebbe costringere il Napoli ad un lavoro sfibrante per riconquistare un posto al sole. Perché oggi è presuntuoso anche soltanto ipotizzare la qualificazione alla prossima Champions, data per scontata in virtù di chissà quale Diritto Divino o quarti di nobiltà avita. Oggi l’onesta intellettuale impone di guardare magari alla Conference League e poco altro.

