Napoli, va bene il senso tattico. Ma conta anche la qualità!

La vittoria del Napoli a Berlino stimola una riflessione sulla impressionante involuzione del calcio proposto dagli uomini di Garcia. Segnali incoraggianti arrivano esclusivamente per il risultato, che va salvato e preservato in ottica qualificazione agli Ottavi. Al netto dei tre punti, infatti, la prestazione dell’Olympiastadion non è stata affatto convincente. Sicuramente inadatta a suscitare entusiasmo in tifosi e addetti ai lavori. Gli azzurri non hanno giocato in maniera brillante, prigionieri dei loro innegabili limiti attuali. Lecito dunque domandarsi perché la squadra partenopea, alla perenne ricerca di sé stessa da quando il francese siede in panchina, sia diventata così brutta da guardare. Pur avendo una rosa assai qualitativa.

Ma trascurando per un attimo la dimensione individuale dei talenti in maglia azzurra, sono i segnali che arrivano dall’armonia collettiva nel suo complesso ad essere poco incoraggianti. Anche al cospetto dell’Union Berlino, cui certamente non difetta l’efficacia nel difendersi e prevenire gli attacchi avversari, i Campioni d’Italia hanno fatto registrare una percentuale altissima di errori vari e imprecisioni assortite.

Sia ben inteso, non stiamo parlando di mera Estetica Trascendentale. Bensì della capacità di esprimere un gioco associativo, connettendo i reparti tra loro. In poche parole, avere un’anima tattica ben definita.

La filosofia di Garcia

La filosofia radicalizzata di Garcia sta influenzando negativamente sugli equilibri – calcistici ed emotivi – della squadra. Del resto, i giocatori faticano terribilmente a interiorizzare la prudenza del francese. E’ innegabile come attualmente il Napoli abbia una struttura reattiva e non proattiva, che si estrinseca in un approccio prudente e conservativo alle partite. Non è proprio una identità marcatamente orientata alla difesa preventiva. Piuttosto la volontà di non sbilanciarsi troppo e minimizzare i rischi.

Un atteggiamento passivo che ovviamente si ripercuote pure in attacco. Perché esiste un legame indissolubile tra le due fasi in cui si articola il gioco. In questo scenario si inserisce la scelta di compattarsi nella propria metà campo e difendere col baricentro basso, facendo grande densità a ridosso dell’area di rigore. Schierandosi, quando gli avversari hanno il pallone, con un 4-4-2 nel quale Zielinski tende ad avvicinarsi al centravanti.

Il problema è che il polacco e la punta non lavorano di concerto con gli altri compagni, ma sono gli unici a portare occasionalmente pressione. Poiché recuperare il pallone in zona avanzata non rappresenta la priorità del tecnico partenopeo. Men che meno ricorrere al cd. gegenpressing, cioè aggredire immediatamente in caso di perdita del possesso, invece di scappare all’indietro e riorganizzarsi. È chiaro che uno stile difensivo del genere, scarsamente aggressivo, con un’indole decisamente posizionale, concede poi agli avversari tempo per ragionare, nonchè spazio per farti potenzialmente male.

Come difendo, così poi attacco

Sostanzialmente, portando solamente Zielinski e la punta centrale a contrastare la risalita dal basso altrui, il Napoli si trova costantemente in situazione di inferiorità numerica rispetto ai giocatori impiegati dalla controparte. Cui basta poco per resistere al pressing blando, e uscire esplorando la soluzione del “terzo uomo”.

Coerentemente con il principio per cui, come difendo così poi attacco, gli azzurri trovano difficoltà a ribaltare il fronte. D’altronde, se tieni soltanto due uomini sopra la linea del pallone, le distanze si dilatano notevolmente. E ripartire con la squadra allungata sul campo non è facile.

Il palleggio, quindi, talvolta ristagna senza sbocchi. Trasformandosi in uno sterile giropalla perimetrale. Contro l’Union Berlino hanno provveduto Politano e Kvaratskhelia a garantire fantasia e dinamismo in fase di finalizzazione. L’ex Sassuolo accentrandosi, andando a smarcarsi alle spalle dei centrocampisti tedeschi, e dopo puntando la linea difensiva. Il georgiano spaccando letteralmente in due, sterzando e cambiando direzione, la struttura difensiva dei berlinesi, le volte che non gli entravano nelle caviglie, chiaramente.

In Germania mancava Osimhen. Ergo, Garcia ha dovuto accantonare la sua giocata preferita: l’opzione del lancio lungo verso il nigeriano. L’alternativa non è caduta su Simeone, paradigma dell’attaccante posizionale. Bensì su Raspadori, meno adatto de El Cholito ad andare in profondità, nondimeno, abile nel generare vantaggi di squadra, accorciando verso il centrocampo in funzione di cucitore del gioco.

In ogni caso, il Napoli spesso amministra fasi di possesso orizzontale, alquanto inconcludenti. Inutile allora tentare di nascondere l’evidenza: il gioco stenta a decollare. Al momento bisogna accontentarsi di guizzi estemporanei e capolavori individuali.

