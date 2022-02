Napoli, uno sguardo all’infermeria in vista del Barcellona

Domani sera, alle 20:45 è in programma il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre si affrontano ad una settimana di distanza dal pari della gara d’andata per 1-1. Se il regolamento per quanto concerne le reti in trasferta non fosse cambiato, gli azzurri si troverebbero in una posizione di vantaggio rispetto ai blaugrana.

Un piccolo aiuto ce l’avranno, però. Parliamo chiaramente degli oltre 40.000 tifosi che saranno presenti all’arena di Fuorigrotta per assistere all’evento dell’anno che – in caso di passaggio del turno – vedrebbe il Napoli diventare una delle favorite per la vittoria finale. Allo stadio saranno presenti anche alcuni gruppi organizzati della Curva ‘B’ che tornano sugli spalti dopo il ritorno della capienza degli stadi al 75%.

L’impianto sportivo vestirà l’abito delle grandi serate e sarà sold out. In più, dall’assessore allo sport, Emanuela Ferrante, giunge voce di un tributo che avverrà al decimo minuto di gioco, quando tutto lo stadio intonerà il coro in onore di Diego Maradona.

La situazione in infermeria alla vigilia del match

Le ultime gare, per il Napoli, sono state peggiori di una guerra. Da che Spalletti aveva a disposizione l’intero organico, si è ritrovato a perdere Lobotka, Anguissa, Fabian, Insigne, Politano, Di Lorenzo, Malcuit, Lozano e anche parzialmente Osimhen. Adesso, pare che fortunatamente stiano cominciando a rientrare i pilastri di questa rosa in vista della gara di domani ed alcuni indizi arrivano dal report odierno dell’allenamento pubblicato dal club poche ore fa.

Nella nota della società si evidenzia il pieno recupero di Lorenzo Insigne ed il ritorno in campo di Lobotka e Lozano, i quali hanno svolto una seduta personalizzata. Situazione leggermente differente per Anguissa, il quale si è allenato in palestra e non sarà della partita domani sera.

