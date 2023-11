Napoli-Union Berlino: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024, il Napoli affronta una delle squadre maggiormente in difficoltà dell’intero panorama calcistico europeo, in rottura prolungata sia in Bundesliga che nella Coppa dalle Grandi Orecchie. Contro l’Union Berlino dunque gli azzurri possono sfruttare una grande opportunità in chiave qualificazione, poichè i tedeschi non sembrano al momento assolutamente in grado di invertire il trend negativo. Sono ben dodici infatti le sconfitte consecutive inanellate finora dai berlinesi.

Dal canto loro, i Campioni d’Italia, che sono in striscia positiva da quattro gare (tre vittorie ed un pareggio tra Serie A e Champions). E in caso di vittoria, compierebbero un importante passo in avanti in classifica, che attualmente recita così: Real Madrid 9 punti, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0.

Qui Napoli

Rudi Garcia si affida ancora al sistema di gioco tradizionale, ovvero il 4-3-3. Accantonata quindi l’idea di virare sul 4-2-3-1. Torna Natan al centro della difesa al fianco di Rrahmani, al rientro dopo la squalifica in campionato, mentre l’unico dubbio da sciogliere per l’allenatore francese è quello relativo al ballottaggio per la maglia di terzino sinistro: Mario Rui è fortemente candidato a far rifiatare Olivera.

Chiavi del centrocampo affidate come da consuetudine a Lobotka, supportato ai lati da Anguissa e Zielinski. In attacco, invece, sarà Raspadori a muoversi nella posizione di centravanti, all’interno di un tridente completato da Politano e Kvaratskhelia.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Union Berlino

Fischer ha qualche problemino legato alla contempornea indisponibilità del centrocampista Schafer, nonchè della colonna difensiva Doekhi. Il tecnico dei berlinesi appare intenzionato a dare una chance a Bonucci in difesa, visto che Doekhi è out. Con l’ex capitano della Juventus, ci saranno Leite e Knoche nel terzetto di retroguardia. Verso una maglia da titolare anche l’ex Atalanta ed Inter, che agirà sull’out mancino. Il tandem offensivo sarà quello composto da Becker e Behrens, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Fofana.

Probabile formazione

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Kral, Khedira, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.

