Napoli-Union Berlino, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Union Berlino, match valido per la quarta giornata del Girone C della Champions League, in programma oggi, mercoledì 8 novembre 2023 allo stadio “Maradona”, con calcio d’inizio alle ore 18.45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Mentre non è prevista la trasmissione in chiaro dell’evento.

Saranno diverse le alternative a disposizione degli appassionati che vorranno seguire Napoli-Union Berlino in diretta streaming.

Gli abbonati Sky potranno farlo, come di consueto, attraverso il servizio Sky Go.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match sarà inoltre disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+.

Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi racconteranno Napoli-Union Berlino in telecronaca per Sky. Su Mediaset, invece, i telecronisti saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

