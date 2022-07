Napoli, Unica certezza? Il centrocampo!

Il Mercato del Napoli, che vive di momenti di grande fermento, ha certamente nella zona zona centrale del campo, forse le sue uniche certezze, a mio modesto avviso, in un cantiere ancora tutto aperto e ricco di novita’ in questa sessione di mercato.

Nei famosi 4, Lobotka, Demme, Ruiz ed Anguissa, l’unica incognita ancora tutta da definire, sembra essere solo quella della riconferma dello spagnolo, che ancora una volta rifiuta il rinnovo, e rischia di essere davvero il caso della stagione azzurra, visto che non vi sono squadre attualmente pronte ad acquistarlo in Spagna, sapendo soprattutto che il prossimo anno si liberera’ a zero, con lo “spettro” del fuori rosa come reazione della societa’ se non dovessero pervenire, entro il due Settembre, possibili acquirenti ed offerte per lo spagnolo

Ma tornando a gli altri, Lobotka sembra “imprescindibile” dalla titolarita’ del centrocampo, dove Spalletti ne ha forgiato la Leadership, trasformandolo nel “nuovo Pizarro”, con lo slovacco, che ha risposto presente in una stagione davvero da incorniciare

Poi c’e’ Frank Anguissa, il camerunense riscattato dal Fulham, e che per una “telefonata” di Mourinho, sembrava dover percorrere l’autostrada del Sole, ebbene, non solo resta, ma rinnova il suo contratto fino al 2027 con il club azzurro. Quindi ”il leone del Maradona” ruggirà ancora d’azzurro, perno certamente intoccabile del centrocampo partenopeo

Infine Demme, che non ha avuto molti spazi lo scorso anno, e che per questo motivo ne chiedeva la cessione, si spera, di non perdere un calciatore che ha dimostrato impegno e grande professionalita da quando e’ a Napoli, in una stagione , tra campionato e Champions, non mancheranno certo le opportunita’ per acquisire il minutaggio desiderato.

