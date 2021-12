Napoli, una sconfitta che segna un intero girone d’andata

Una sconfitta inaccettabile e ingiustificabile. Imbarazzante e incomprensibile. Un ko che può segnare una stagione. Uno psicodramma, in poche parole. Dopo la vittoria in casa del Milan si era creata una ventata d’entusiasmo sulla scia della quale nessuno avrebbe mai potuto immaginare ciò che invece è successo. Lo Spezia, che aveva già messo alla porta il proprio allenatore, ha sbancato il Maradona, senza tra l’altro rubare alcunché. Queste sono le conseguenze di quando si perde in casa con l’Empoli e anziché preoccuparsi seriamente, ci si trincera dietro gli alibi delle assenze e della sfortuna. Ma non ci si è stancati di dire ogni anno sempre le stesse cose? Ormai il copione si ripete ciclicamente: il Napoli perde partite assurde contro squadre di bassa classifica e si parla di accanimento da parte della malasorte.

Con Spalletti non è cambiato niente, ci si è solo illusi per alcuni mesi quando tutto girava per la giusta direzione, poi le squadre del tecnico di Certaldo, come per magia, crollano vertiginosamente. Anche in questo caso tutto secondo copione, quando in molti parlavano di Napoli competitivo per contendere lo scudetto alle milanesi. Addirittura, sta riuscendo nell’impresa di farsi recuperare 13 punti di vantaggio sulla Juventus, sarebbe un altro generoso regalo ai bianconeri dopo quello dello scorso anno quando all’ultima giornata non si riuscì a battere un Verona senza obiettivi.

Ci si chiese cosa ci fosse dietro quella partita non giocata, la mancanza di palle, questa è la risposta a chi alimentava teorie complottiste. Pare, invece, che sia tutta colpa della sfortuna, come quando dall’urna per gli spareggi di Europa League in programma a febbraio, è uscito il Barcellona. Ma sfortuna di cosa se bastava battere almeno una volta lo Spartak Mosca, una delle peggiori squadre del campionato russo che ha battuto per due volte gli azzurri, per evitare il rischio?

Una squadra che si fa battere due volte dallo Spartak Mosca (che ha anche esonerato l’allenatore) e soccombe per due partite consecutive in casa contro Empoli e Spezia, che ambizioni potrà mai avere? Più della Champions a cosa può aspirare? Ma la domanda è un’altra ancora: può mai andare in Champions una squadra così? Lo merita davvero?

La risposta è no, questo Napoli non merita di rientrare tra le prime quattro, si sta dimostrando degno della partita dello scorso 23 maggio con il Verona quando la squadra – rimasta la stessa quest’anno – oltraggiò la maglia azzurra. Come si poteva pretendere che quegli interpreti fossero cambiati solo con un nuovo allenatore al timone? Ne fosse arrivato uno buono almeno, è arrivato uno che, magari piacerà dal punto di vista mediatico per le sue dissertazioni tratte da manuali di crescita personale, ma per vincere qualcosa se n’è andato in Russia visto che in Italia, pur alla guida di squadre forti, più di rientrare tra le prime quattro non è riuscito a fare. Anche lui, come tanti altri, gode di una buona stampa e, dopo le prime otto vittorie in campionato, lo dipingevano alla stregua di un taumaturgo. La partita con lo Spezia l’ha persa anche lui oltre ai giocatori, molti dei quali improponibili.

Tipo Lozano, che non più tardi di qualche settimana fa, ha dichiarato di aspirare ad un grande club, pare che le credenziali ci siano, dicono che come pulisca lui gli spogliatoi a Castel Volturno non lo fa nessuno, magari un Real Madrid o un Bayern Monaco potrebbero affidargli questo compito in cui sembra eccellere. Tipo Ounas, che non è assolutamente maturato come si sperava, resta un giocatore anarchico, indisciplinato e soprattutto deleterio: è capace di dribblare tutti gli avversari e poi portarsi la palla fuori o spedirla in curva. Tenere, per esempio, Lozano in campo e togliere dalla partita Mertens e Zielinski è stato qualcosa di inaudito, chissà se possa servire una frase ad effetto per nascondere tali scelleratezze.

Sulla società meglio stendere un velo pietoso: la vittoria di Milano ha fatto passare in secondo piano il fatto che, con l’assenza di Mario Rui, sia stato chiesto a Di Lorenzo di spostarsi a sinistra perché il portoghese non ha una alterativa e Juan Jesus, che all’occorrenza potrebbe giocare in quel ruolo, doveva far coppia con Rrahmani al centro della difesa.

Infatti, con Koulibaly in infermeria, la società ha permesso a Manolas di raggiungere la Grecia con ancora due partite da giocare. Roba da bancarella del torrone. Bisogna ringraziare il Napoli, che ha fatto trascorrere una estate deprimente ai suoi tifosi ed è riuscito a fare peggio con il Natale. La coerenza prima di tutto. Chissà nel 2022 il maestro Spalletti quante perle di filosofia tra l’ermeneutico e l’epistemologico ci propinerà.

Maurizio Longhi

