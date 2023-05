Napoli, una cavalcata solitaria!

Una cavalcata solitaria, quella del Napoli, di questa stagione. Un campionato mai messo in discussione, che se non ci fosse stata la sosta per i mondiali, gli azzurri avrebbero fatto festa, già in inverno. Uno scudetto vinto alla Eddy Merckx, da cannibali, staccando tutti gli avversari alla prima salita, per poi arrivare al traguardo a braccia alzate, senza neanche la volata finale.

Un anti Napoli, in effetti non c’è mai stato, a fasi alterne si è cercato di trovare uno sparring all’altezza, ma nessuno seriamente, ha mai tenuto botta.

Il primo affondo il 18 Settembre 2022, contro i Campionati d’Italia a Milano. Quel Milan, che in seguito si rivelerà la vera bestia nera dei partenopei, ma che in quel momento, era l’antagonista numero 1 al tricolore. La partita è molto equilibrata, i rossoneri mettono gli azzurri alle corde. A dieci dalla fine però, il subentrato Simeone scapoccia all’angolino, dove Maignan non può arrivare. Vittoria pesante e messaggio alla serie A: questo Napoli quest’anno fa sul serio.

Un altro mattone sul campionato, viene messo il 23 Ottobre 2022. Avversario la Roma, in quel momento a meno 7 dagli azzurri, occasione d’oro per gli uomini di Mourinho, di inserirsi nella lotta scudetto. Gara estremamente complicata, i giallorossi danno tutto, ma a dieci dalla fine, Victor Osimhen gela l’Olimpico. Lascia Smalling sul posto e spara un destro, imprendibile per Rui Patricio. Roma a meno 10 e Napoli si prende la testa della classifica, in solitaria.

Al rientro dalla sosta dai Mondiali, il Napoli è atteso a Milano dall’Inter. Gli uomini di Spalletti appaiono sottotono, dopo il ritiro in Turchia, vincono meritatamente i nerazzurri. Napoli resta primo a +5 dal Milan, +8 sull’Inter. Pronti tutti i trombettieri a suonare il famoso Gennaio di Spalletti, tanto atteso. Gli azzurri fanno orecchie da mercante e riprendono la loro marcia. Due settimane dopo, il 13 Gennaio, mettono una pietra tombale sulla stagione. Al Maradona arriva la Juventus, non ancora penalizzata, ancora con velleità di Scudetto. Il Napoli sfodera la più bella prestazione della stagione, cinque gol ai bianconeri, Osimhen e Kvaratskhelia giocano la loro miglior partita dell’anno.

Probabilmente l’ultima tappa, l’ultimo gran premio della montagna, si gioca il 29 Gennaio. Al Maradona c’è la Roma, per il Napoli, un’altra gara scorbutica. A 4’ dalla fine, ancora El Cholito insacca sotto il sette, 2 a 1, vittoria e +13 sulla seconda Inter.

Il resto è ordinaria amministrazione, con l’ultima chicca contro l’Atalanta del Gasp. Una perla di Kvaratskhelia regala la vittoria agli azzurri, +18 sull’Inter, siamo solo all’undici Marzo, ma il campionato ormai, sembra non abbia più nulla da dire.

Il resto sono solo tappe di avvicinamento, alla passerella del 04 Giugno.

Uno scudetto che non ha eguali nella storia del Napoli, un cammino solitario dalla prima all’ultima giornata.

Un tricolore atteso 33 anni, che rimarrà a lungo nel cuore e nella storia, di Partenope.

