Napoli: un Tricolore atteso 33 anni “distrutto” in 6 mesi

Il Napoli sta per esonerare Rudi Gracia. La sconfitta maturata al Maradona con l’Empoli è stata probabilmente l’ultima gara disputata sulla panchina azzurra del tecnico francese.

Ma proviamo a fare un passo indietro e cerchiamo in poche righe di capire davvero cosa ha portato il Napoli a vivere un qualcosa di veramente inaspettato rispetto al trionfo vissuto mesi fa.

Dopo 33 anni il Napoli riconquista lo scudetto! Trova in Kim e Kvaratskhelia, perfetti sconosciuti fin a quel momento, con l’innesto di Raspadori e Simeone, oltre che Olivera, 5 moschettieri con in più Osimhen bomber devastante, rivelatisi determinanti per il gruppo , orfano di icone come Mertens, Insigne, e Koulibaly.

Ma la ciliegina vera, quella che ha dato ancora più sapore alla vittoria finale sporta il nome di Luciano Spalletti, oggi CT della Nazionale, che per un anno ha messo da parte anche la propria famiglia, dando tutto sé stesso al Napoli ed a Napoli, sua città di adozione, monitorando e motivando ognuno dei suoi ragazzi e creando il gruppo che ha dato spettacolo in Italia ed Europa! Insieme a Cristiano Giuntoli, che con la giusta esperienza acquisita ha saputo gestire al meglio ogni tipo di situazione che poteva ledere questo sogno, poi divenuto realtà.

Il Napoli perde i pezzi…e non solo!

Dicevamo che si era atteso 33 anni per esplodere quell’urlo troppo tempo strozzato, che solo grazie a Diego si era riusciti a tirar fuori in modo esponenziale, una felicità sognata anni e addirittura già conquistata con mesi d’anticipo, visto l’eccellente campionato svolto, 90 punti all’ attivo con 16 di vantaggio sulla Lazio, 18 sull’ Inter e 20 sul Milan…e 28 sulla Juventus! Praticamente irripetibile

Dopo i confetti escono i difetti, ed il Napoli a fine stagione inizia a perdere i pezzi! Già’ a gennaio si capisce che Kim non rinnoverà con il Napoli, Spalletti rifiuta la pece presidenziale di rinnovo e sceglie un anno sabatico, fino alla chiamata come CT, Giuntoli vuole avvicinarsi alla famiglia…ed accetta la corte Juventus, anche se De Laurentiis lo libera il 30 giugno, ed infine il messicano Lozano che torna alla casa madre Psv di Eindhoven

Il patron allora, vistosi “tradito” commette l’errore di voler fare tutto da solo, a partire dalla scelta del tecnico, ricaduta sul prossimo esonerato Rudi Garcia, si affida a Micheli per la campagna acquisti ma e un ministro senza portafoglio , visto che i budget lo decide lui, di fatto a Napoli non arriva un sostituto di esperto al posto del Coreano Kim, ma una giovane promessa brasiliana chiamato Natan, oltre che Causate centrocampista svedese di buona prospettiva e Lindsterom messosi in luce con l’ Eintracht di Francoforte

Quindi parliamo di campagna acquisti prospettica, ma confermando l’intero gruppo squadra, fatta eccezione del difensore centrale coreano, e con un allenatore bravo ma da tastare dopo il viaggio in Arabia e con un esonero sulle spalle!

Napoli gestione davvero aberrante…

Praticamente tutto da verificare, quando sarebbe bastato poco, anche sacrificando il bomber Osimhen, per prendere ciò che davvero mancava a questa squadra, un allenatore di personalità continuo al gioco metabolizzato dal gruppo, e 4/5 calciatori di buon livello e continuare la fase di crescita, visto il sogno Champions del patron espresso in precedenza!

Ecco che oggi il rammarico resta, un sogno attesa 33 anni divorato in sei mesi, senza sostituire degnamente le figura perse, DS ed Allenatore, difensore centrale e Lozano, due centrocampisti di peso ed un eventuale attaccante visto anche la telenovela contratto Simen ancora oggi irrisolta.

Un vero peccato, visto che nessuno chiedeva scudetto o Champions, l’annata scorsa e ‘ irripetibile, ma il gusto di attendere la domenica e deliziarsi con il Napoli era la speranza. Ora però si metta da parte l’ego, e ci si consigli per scegliere l’uomo giusto e ripartire

Nulla e compromesso del tutto, c’è tempo per riparare e recuperare, ma va ricordato che in sei mesi non si può distruggere un mosaico cosi perfetto solo per convinzioni fuori dal mondo. L’unico che può agire da solo si chiama Dio, ed in cielo in terra e in ogni luogo …siamo noi che abbiamo bisogno di lui e questo fa capire che noi…non saremo mai lui!

