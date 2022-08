Napoli, Un saluto non e’ certo un Addio!…

Per Napoli e per Dries Mertens, e’ giunto il momento di separarsi. Il folletto Belga, venuto a Napoli, con non poco scetticismo, ha regalato emozioni a iosa, entrando di diritto nella storia del club, ma soprattutto nel cuore di tanti napoletani che lo hanno coccolato e trasformato nel Belga di Palazzo Donn Anna!

Ci sarebbero tante cose da dire, sia nei confronti della società’, che avrebbe dovuto almeno un anno prima, tentare un accordo con il Ciruzzo, come anche Dries, che dice di amare Napoli ma non accetta 2,5 milioni e chiude la sua storia di 148 reti e non solo!

Ma lasciamo tutto da parte per ascoltare le parole, di questo video che Dries, in compagnia del piccolo “Napoletano” Ciro Romeo, dove saluta, con grande emozione, il suo popolo, quello che otto anni fa’, lo ha adottato e cresciuto, e che , siamo certi, porterà’ con se ovunque andrà, perche’ pochi come lui, passati sotto il Vesuvio, ne hanno raccolto il profumo, gli usi ei costumi, per custodirne il tesoro che solo Napoli e’ in grado di trasferire nel cuore, di chi come lui, la ama e lo fara’ per sempre!

Da parte mia, solo grazie, per le emozioni che hai saputo trasmettere nel tempio di Diego, ti auguro ogni bene, e concludo con una frase storica ormai che appartiene al mio popolo : Chi lascia Napoli, piange due volte, quando arriva e quando va via, ma non e certo un’ addio questo, ma un arrivederci a presto, mamma Napoli sa che un giorno tornerai quindi, tranquillo…Sta Casa aspetta’ a te!!!

Napoli-“Ciro” Mertens, Un Amore cosi Grande!!!

Non è un addio, è un arrivederci 💙 pic.twitter.com/osnXUaLBQr — Dries Mertens (@dries_mertens14) August 3, 2022

