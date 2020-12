Napoli, Umberto Chiariello a EditoNuovo : “Critico, ma non boccio”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo parlando di Napoli e di calcio in generale: “Mi fa divertire che c’è una tale mancanza di notizie, poveri colleghi della carta stampata, che diventi notizia del giorno Ibra a Sanremo. Ibrahimovic cinque giorni su cinque, con due partite in mezzo non so come farà. È il sintomo di come in questo momento il giornalismo italiano viva un momento di bassa”.

Poi Chiariello continua: “Quello che è grava è la concentrazione editoriale. Niente inchieste. Solo Zazzaroni, a cui faccio i complimenti, lo sta facendo con qualche interessante editoriale. Il resto è solo cronaca. Oggi mi trovo a leggere di calcio in maniera poco costruttiva e interessante. L’unica eccezione è il nostro amico, Mimmo Malfitano, che oggi ha fatto un’indagine sull’impatto delle cinque sostituzioni. Oggi il partito di chi attacca Gattuso sta crescendo, poi scopri che il Napoli ha avuto più di tutti gol e assist dalla panchina. Questo vuol dire che il Napoli ha una rosa importante”.

“Nel Basket ognuno ha delle stelle, ma vicino a loro serve il supporting cast, cioè giocatori che facciano da contorno ai fuoriclasse. C’è un terzo elemento decisivo che sono i Bench point. Ecco una squadra forte sono quelle che hanno il famoso sesto uomo. La squadra che ha avuto più vantaggi dai cambi è il Napoli. Questa rosa è davvero quella che ha avuto più vantaggi. Io credo che manca sì un terzino sinistro, ma è la squadra più forte della gestione De Laurentiis. Critico, ma non boccio” conclude Chiariello.

