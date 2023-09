Napoli-Udinese: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli, alle prese col caso Osimhen, comunque regolarmente nella lista dei convocati, ha l’obbligo di concentrarsi assolutamente sulla gara contro l’Udinese. Gli azzurri, dunque, vogliono ritrovare la vittoria, che manca da tre gare. In cui hanno rimediato appena due punti, perdendo in casa contro la Lazio e poi pareggiando in trasferta con Genoa e Bologna. Soprattutto, urge ritrovare i gol del nigeriano, nonchè di Kvaratskhelia.

I friulani, dal canto loro, a secco di vittorie, cercano l’impresa, e vanno a caccia dei primi tre punti in campionato, vogliosi di risollevarsi dai bassifondi della classifica. Finora infatti, hanno ottenuto solo tre pari nelle prime cinque giornate. E condividono il terzultimo posto con la Salernitana.

Qui Napoli

Natan, complice la doppia assenza di Rrahmani e Juan Jesus, col primo che punta il Real Madrid e il secondo out almeno fino alla sosta per le Nazionali, viene riproposto dal primo minuto accanto ad Ostigard. Mentre Mario Rui appare in vantaggio su Olivera e si riprende la fascia mancina. Per il resto, Meret in porta e Di Lorenzo sulla fascia destra.

La novità di giornata, invece, è tutta in attacco: Politano completa il tridente, mandando Raspadori in panchina. Dove scalpita Lindstrom, in attesa che gli venga fornita dal tecnico francese una opportunità.

A centrocampo scelte blindate da Garcia. Che conferma il classico trio di centrocampo composto da Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Udinese

Per quanto concerne la formazione, Sottil ha fatto chiaramente capire che Pereyra partirà ancora dalla panchina. Kabasele invece non andrà nemmeno in panca. Dunque, toccherà ancora a Kristensen. Scelte obbligate in difesa con Perez, Bijol e Kristensen davanti a Silvestri. I “quinti” saranno Ebosele e Kamara.

In mezzo Lovric dovrebbe riprendere il suo posto in luogo di Payero. Completano il reparto, Walace e Samardzic.

Là davanti, doppia alternativa. La coppia d’attacco Thauvin–Lucca. Oppure Success sulla trequarti, libero di muoversi alle spalle di Lucca.

Probabile formazione

BOLOGNA (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.

