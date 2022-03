Napoli-Udinese: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Secondo in classifica, ma concentrato esclusivamente sul campionato, rispetto ad una parte della concorrenza in lotta per i primi quattro posti della graduatoria, il Napoli ospita l’Udinese nell’ennesima sfida cruciale in vista della volata finale che porterà alla Scudetto. Azzurri, dunque, a caccia della continuità necessaria ad agguantare la vetta.

I friulani stanno attraversando un buon momento di forma, che è servito ad avvicinarli alla zona salvezza: 4 risultati utili di fila, con 3 pareggi al cospetto di avversari del calibro di Lazio, Milan e Roma. Oltre alla vittoria con la Sampdoria. La scorsa settimana solo un discutibilissimo rigore in pieno recupero ha impedito ai bianconeri di battere i giallorossi. In generale, l’ultima sconfitta della squadra di Gabriele Cioffi risale a più di un mese fa, 0-4 al Bentegodi contro il Verona.

Qui Napoli

Dalle segrete stanze del Centro Tecnico di Castel Volturno pare che Luciano Spalletti sia fortemente intenzionato a confermare il 4-3-3 di Verona. Con il tradizionale “blocco” difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, a protezione di Ospina.

Potrebbe esserci un ballottaggio a centrocampo, con Anguissa, Lobotka e Fabiàn Ruiz inizialmente favoriti. Senza trascurare però l’ipotesi Zielinski in luogo dello spagnolo, comunque afflitto da una fastidiosissima forma di pubalgia.

Indiscutibile lo status di titolare attribuito a Osimhen, i maggiori dubbi il tecnico di Certaldo li nutre sugli esterni: Insigne nuovamente titolare al posto di Lozano, a sinistra. Con Politano sul lato opposto. Eppure, Spalletti starebbe meditando una mossa a sorpresa. E l’ex Sassuolo potrebbe lasciare spazio proprio al messicano.

Qui Udinese

Dopo la bella prestazione contro la Roma, Gabriele Cioffi recupera Walace, che rientra dalla squalifica, e va a sistemarsi nella posizione di regista al posto di Jajalo. Quasi sicuramente out, invece, Perez, uscito anzitempo dalla sfida con i Capitolini a causa di una distorsione alla caviglia. Zeegelaar più di Benkovic per rimpiazzarlo.

Udinese con il consueto 3-5-2, quindi: Silvestri in porta; Becao, Pablo Marì e Zeegelaar nel classico terzetto difensivo, con Molina e Udogie laterali a tutta fascia.

In mezzo al campo, Walace in cabina di regia, affiancato da Pereyra e Arslan. Quest’ultimo candidato a giocare al posto di Makengo.

Coppia d’attacco composta da Deulofeu e Beto, nonostante il digiuno in termini realizzativi del portoghese sia ormai cronico.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

ARBITRO: Fourneau

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati