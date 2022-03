Napoli-Udinese: precedenti, diffidati e statistiche

Domani alle ore 15:00 andrà in scena il match di campionato tra Napoli ed Udinese allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Le due squadre arrivano alla 30esima giornata di questa Serie A in un ottimo stato di forma. Gli ospiti sono reduci dal pareggio in casa contro la Roma, a causa di un discutibile rigore assegnato ai giallorossi agli sgoccioli del match.

Per gli azzurri, invece, dopo la delusione contro il Milan è arrivata una ventata di entusiasmo grazie alla doppietta di Osimhen ai danni del Verona e della conseguente vittoria in terra veneta. Gli uomini di Spalletti, inoltre sono tornati in corsa per il titolo a 9 gare dal termine del campionato e potrebbero regalare ai tifosi la gioia di tornare ad esultare dopo oltre 30 anni dal primo tricolore.

Ad arbitrare la gara sarà l’arbitro Francesco Fourneau, il quale non ha mai diretto una gara del Napoli in Serie A. L’unico incrocio tra il direttore di gara romano ed i partenopei risale al gennaio 2021, quando ad affrontarsi in Coppa Italia furono Napoli e Spezia, con la gara che terminò col risultato di 4-2 in favore dei padroni di casa.

I precedenti dell’era De Laurentiis

Dall’inizio dell’era targata Aurelio De Laurentiis, Napoli ed Udinese si sono affrontate all’ombra del Vesuvio ben 16 volte tra campionato e Coppa Italia. Lo storico attuale vede i campani essersi imposti sui friulani 12 volte, mentre le due squadre si sono divise il bottino ben 3 volte e gli ospiti sono riusciti a portare i tre punti a casa soltanto in 1 situazione: nel lontano aprile del 2011, quando a decidere il match furono Gokhan Inter e German Denis.

Gli azzurri contano 38 reti all’attivo in 16 gare casalinghe sui bianconeri, con una media gol di 2,37 gol a partita messi a segno, anche se il problema delle ultime partite è stato quello della produzione offensiva stessa, perché è venuta a mancare cattiveria sotto porta nei momenti che contavano.

Per quanto riguarda gli ospiti, sono riusciti a valicare la porta azzurra soltanto 18 volte con una media di 1,12 reti messe a segno per match.

Sono ormai 9 le vittorie di fila dei partenopei in casa e vanno avanti dal 2015. Sicuramente gli uomini di Spalletti non avranno intenzione di interrompere questa striscia positiva è di guadagnarsi la doppia cifra anche per continuare ad inseguire il sogno chiamato scudetto.

C’è anche da sottolineare il fatto che sui 16 match disputati, il Napoli è riuscito a tenere la porta inviolata soltanto 5 volte contro l’Udinese ed in campionato subisce gol da 7 gare consecutive tra campionato e coppe.

I diffidati

I padroni di casa devono fare attenzione a causa del fatto che nell’elenco dei diffidati compaiono i nomi di Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Rrahmani e Demme, i quali in caso di cartellino giallo salterebbero il big match contro l’Atalanta.

