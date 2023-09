Napoli Udinese: pace fatta, si riparte

Pace fatta. Si riparte. Napoli – Udinese più che una gara di calcio è un incontro di rugby. Ci si muove soltanto in avanti. Il Napoli schiaccia l’avversario. Fame. Si muove con rabbia. Si grida gol ma somiglia tanto ad una meta. Rabbia contro un avversario quasi immolato alla serata. Ospite in tutto e per tutto. Ospite non pagante. Sottil rischia seriamente la panchina. Poca cosa l’Udinese diciamolo chiaramente. Raramente organizza una azione, solo nel caso del gol ma si è già sul 3-0. Finisce 4-1 ed è una ottima prova di reazione. Carattere. È importante. Molto più dell’aspetto tecnico. Qualcosa di “serio” aveva minato l’ambiente Napoli. Si intendeva ristabilire alcuni punti di principio. In crisi, in rifacimento ma pur sempre interpreti di un recentissimo colossal. Osimhen evita il dischetto, ci va Zielinski poi Victor segna ed esulta modestamente. Arriva anche la rete di Kvsratskhelia. Voluta fortemente. Cercata. Si sblocca anche Simeone subentrato proprio al Nigeriano. Ritmo buono, vivo, verace. Pace tra squadra e pubblico. Si torna a cantare in curva come a fine Maggio. Bella serata, stile campioni d’ Italia mentre l’Inter cade in casa per mano del Sassuolo. Segnali su segnali. Il campionato è assolutamente apertissimo. Presto per dire se l’amore “francese” sia o meno scoccato ma di certo è stato un dolce appuntamento quello di stasera. Sarà una conferenza stampa serena. Per la prima sera Garcia non troverà domande scomode. Per la prima sera, si festeggia e si torna a casa più distesi. Buona prova. È tornato il Napoli? Prestissimo lo sapremo.

