Napoli – Udinese: la capolista se ne va

Il Napoli scende in campo per l’ultima partita del campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Il tecnico Luciano Spalletti schiererà in campo il solito modulo 4-2-3-1 con: Meret, Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa; Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas contro lo schema di Andrea Sottil che schiererà in campo un 3-5-2 con: Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu.

Ore 15.00 fischio d’inizio

Palla per gli azzurri che si rende subito pericoloso con un azione di Elmas con una palla ricevuta da Osimhen

4′ L’Udinese cerca di creare la prima azione con una ripartenza in contropiede di Beto ma Meret riesce a comprendere l’azione uscendo dalla porta bloccando la palla.

15′ GOAL AZZURRO! Elmas si libera sulla sinistra, rientra sul destro e mette un pallone morbido in mezzo, dove Osimhen è in agguato. Il nigeriano riesce ad anticipare Bijol gonfiando la rete dell’Udinese.

18′ Osimhen a terra per un colpo alla caviglia di Bijol. Diversi minuti a terra per l’azzurro, ma fortunatamente non ci sono ripercussioni.

21′ Duro colpo per Delofeu che resta a terra in lacrime per diversi minuti tanto che l’equipe medico lo aiuta ad uscire dal campo.

Con l’uscita di Delofeu, Sottil è costretto a dover chiamare il primo cambio: entra Success.

Prime ammonizioni di questo match: cartellino giallo per Juan Jesus che ferma la ripartenza di Lovric commettendo fallo.

27′ Seconda ammonizione della partita, questa volta il cartellino giallo è per l’Udinese: fallo di Walace su Anguissa

30′ Secondo GOAL AZZURRO! Un contropiede da manuale del Napoli, che con tre passaggi arriva in porta e non lascia scampo all’Udinese. Osimhen libera Lozano a centrocampo con un colpo di tacco. Lozano serve con un lancio precisissimo, Lobotka controlla e rientra sul destro gonfiando la rete dell’Udinese.

Fallo di Pereyra su Di Lorenzo: giallo per il capitano dell’Udinese

43′ Occasione persa per il Napoli: Osimhen riceve sulla sinistra il pallone ma la gestisce male non riuscendo a servire bene Lozano.

Sono tre i minuti di recupero che però non regalano azioni entusiasmanti.

Fine primo tempo.

Ore 16.05 inizio del secondo tempo.

Primo cambio per il Napoli: dentro Mario Rui al posto di Olivera.

L’Udinese rientra in campo combattivo. Success attacca sulla sinistra, entra in area e mette un pallone insidioso sul quale però Beto non arriva. Il Napoli è tranquillo…

L’Udinese ha la possibilità di segnare grazie ad un corner ma uno dei difensori riesce a sfruttare l’azione.

51′ – Grande azione dell’Udinese, che arriva nell’area del Napoli al termine di una manovra molto ben articolata. Perez si inserisce e mette un pallone basso per Success, ma l’attaccante non riesce a colpire in porta perché arriva l’intervento d’esperienza di Di Lorenzo.

56′ Sostituzione dell’Udinese fuori Arslan dentro Samardzic

60′ Tris Azzurro: Eljif Elmas conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro. GOAL DEL NAPOLI

66′ – Ancora Napoli in avanti, Anguissa serve Osimhen che perde l’occasione per calciare in porta.

Altra sostituzione per il Napoli: dentro Ndombele per Zielinski

Doppio cambio anche nell’Udinese: Jajalo e Nestorovski entrano al posto di Walace e Beto

Grande azione di Anguissa, che salta tutti ed entra in area prima di essere chiuso dal ritorno della difesa dell’Udinese. Sul rimpallo, il pallone arriva a Osimhen che da posizione defilata fa partire un gran destro in diagonale: ottima parata di Silvestri, che manda in corner…

Cartellino giallo per il Napoli su Mario Rui

79′ Goal dell’Udinese: Nestorovski aggancia il pallone sul limite dopo un un passaggio decisivo e segna calciando il pallone sulla destra.

82′ L’Udinese vuole recuperare il Napoli: segna SAMARDZIC

Il Napoli sembra essere impaurito dall’Udinese, adesso è necessaria la concentrazione per poter chiudere la partita a 5 minuti dalla fine

Sono quattro i minuti di recupero.

Ultimi minuti concitati per le due squadre. Il Napoli prova una ripartenza che però non risulta essere efficace per un quarto goal.

Il Direttore di Gara fischia la fine del secondo tempo.

Il Napoli continua ad essere prima in classifica

