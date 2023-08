Napoli, tutto su Koopmeiners: lui il prescelto di Garcia. Prezzo e dettagli

Il Napoli ha scelto il centrocampista: Teun Koopmeiners, olandese di proprietà dell’Atalanta. Rudi Garcia ha fatto il suo nome a De Laurentiis per fare il salto di qualità in mezzo al campo, nonostante il reparto sia ancora colmo dei tre titolarissimi, Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il futuro del polacco è ancora in bilico, nonostante la pista che porta alla Lazio si sia raffreddata completamente a causa delle alte richieste degli azzurri. In attesa di capire chi arriverà al posto di Kim, Garcia sta curando in maniera maniacale il reparto nevralgico e Koopmeiners è il suo preferito.

ll Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma non è certo tipo da mal di pancia, da prese di posizione dure. È un professionista serio, ineccepibile. E come tale continuerà a comportarsi. Però, se Napoli e Atalanta dovessero trovare la quadra da qui a fine mercato, sarà sicuramente felice di vivere un nuovo step di crescita della carriera. Koopmeiners nell’ultimo campionato ha dimostrato di saper fare la differenza: 10 gol e 4 assist in 33 presenze. Calcia angoli, punizioni dirette verso la porta – altro limite degli azzurri – e, come detto, anche i rigori. Tatticamente è migliorato molto sotto la guida di Gasperini e le due stagioni in Italia ne hanno completato il percorso di crescita.

