Napoli, Tutto pronto per la Tournée in Turchia

La sosta per il Mondiale ha spezzato gli equilibri della Serie A. Il Napoli, dopo un gran momento è costretto a fermarsi improvvisamente. Gli azzurri per non perdere il ritmo viaggeranno alla volta della Turchia per cercare di recuperare le energie. Il ritiro di Antlya sarà utile per rimettere le cose a posto.

Manca sempre meno alla partenza del Napoli verso la Turchia. Gli azzurri sono pronti alla tournèe invernale, a causa del Mondiale in Qatar. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” tutto il programma è stato definito. I calciatori verranno ospitati dal Regnum Carya (noto albergo) e i match amichevoli si disputeranno contro il Karagumruk di Pirlo ed una tra Fulham e Crystal Palace. Il tutto si svolgerà dal 1 al 12 dicembre. Al ritorno in patria ci sarà la nostalgica sfida contro il Villarreal di Reina e Albiol che spalancherà le porte alla ripresa del campionato.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati