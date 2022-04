Napoli, tutti urlano, ma chi ha voce in capitolo in società?

La Ssc Napoli, società di Aurelio De Laurentiis, non è altro che una semplice proprietà del patron romano, priva di strutture, centri, dirigenti figurativi al suo interno e che ha come sede principale la Filmauro in quel di Roma, a differenza dei grandi club come Milan, Inter, Juve, ove ognuna di loro ha un grande centro.

Chi ha voce in capitolo nel Napoli?

Trovare una risposta a questo quesito risulta complicato, anche perché i partenopei, hanno abituato i propri supporters nel corso degli anni a non avere una figura filtro, la quale faccia da feedback per i tifosi su ciò che accade durante l’arco della stagione. Di fatti, le poche volte è Giuntoli, dirigente sportivo, a cercare comunicazione.

Può il Ds essere una figura importante all’interno della squadra?

Ogni ruolo, professione, come giusto che sia, ha sempre una certa rilevanza all’interno di una società, ma attribuire più mansioni ad una singola persona non facilita le cose. Ragion per cui, interviene Edo De Laurentiis, nonché vice presidente e figlio di Aurelio.Le problematiche sorgono nel momento in cui Edo, interviene solo e sempre nelle situazioni più critiche della stagione e non quando ci sarebbe anche da motivare i ragazzi prima dei match cruciali durante il campionato. Il promesso presidente era presente nella notte dell’ammutinamento, egli fu artefice della grande confusione nello spogliatoio, era presente dopo Napoli-Verona dello scorso anno ed incredibilmente, sempre stando a quanto riportano i rumors, era nei camerini del Castellani la scorsa domenica. Ma oltre i “richiami” De Laurentiis Jr. non ha voce in capitolo.

Dunque, non sarebbe opportuno ingaggiare un dirigente figurativo, come il Milan ha fatto con Maldini, Massara, la Juventus con Nedved, l’Inter con Zanetti, Marotta, iniziando a ragionare, ad agire, da grande club?

Probabilmente ADL preferisce gestire gli affari in famiglia e l’amico Giuntoli, scaricando poi ogni anno le responsabilità sull’allenatore, mettendo in risalto la mancanza di un progetto.

Se il Napoli vuole essere grande, deve iniziare a pensare da grande.

