Napoli-Tuanzebe: è fatta per il prestito, martedì le visite mediche

Pare che sia ormai tutto definito tra il Napoli ed il Manchester United per il passaggio di Axel Tuanzebe all’ombra del Vesuvio. Manca solo l’ufficialità: prestito con diritto di riscatto. I soliti bene informati, addirittura, hanno calendarizzato pure la data delle visite mediche, fissate nella giornata di martedì.

Si tratterebbe, dunque, di una classica operazione del club azzurro, orientato a ridimensionare fortemente i costi di gestione. Quindi, economicamente sostenibile per il bilancio della società partenopea.

Probabilmente l’operazione per il difensore inglese di origini congolesi, classe ’97, attualmente in prestito all’Aston Villa, si chiuderà inizialmente intorno ai 5-600 mila euro. Gli accordi prevedono poi l’inserimento di una clausola sul riscatto, che gli inglesi vogliono fissare intorno ai venti milioni di euro. Mentre il Napoli sarebbe orientato a mantenerla su livelli più ragionevoli.

Tuanzebe, quindi può già essere considerato il primo colpo del mercato di gennaio portato a compimento da Giuntoli, che ha lavorato alacremente per rimpiazzare Kostas Manolas. Ovviamente, al netto delle pratiche burocratiche da espletare, il difensore inglese non farà in tempo per mettersi a disposizione di Spalletti in vista per Juventus-Napoli.

Anche se potrebbe accomodarsi in tribuna, e assistere al big match dell’Epifania dei suoi nuovi compagni di squadra.

