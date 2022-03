Napoli: “Tu vuò fà l’americano”. Il futuro parla statunitense  

La storia che vede come protagonisti Aurelio De Laurentiis ed il Napoli ebbe inizio nel lontano 2004, quando l’imprenditore romano decise acquistare il club azzurro e risollevarlo dalle macerie per dare vita ad un nuovo ciclo.

Complice la nuova regola riguardante le multiproprietà, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che il presidente stia prendendo seriamente in considerazione l’idea di vendere la squadra che detiene da ormai 18 anni.

Per la ‘rosea’, uno dei più papabili acquirenti potrebbe essere Sixth Street che costruirebbe un nuovo stadio sin da subito.

Tutto fa pensare che il futuro della SSC Napoli parli statunitense, proprio grazie a questi indicatori, perché anche ragionando da imprenditore, ADL dovrà valutare bene il fatto che con le scadenze di Mertens, Ospina, Insigne e Ghoulam, con i contratti di Fabian, Koulibaly e Lozano da rinnovare entro il prossimo anno, la rosa sarebbe quasi da rifondare e per mantenersi al passo con le altre gli investimenti da fare sarebbero cospicui.

La base d’asta sembrerebbe fissata intorno ai 700 milioni di euro, soldi con i quali il presidente potrebbe puntare fortemente sul Bari che sembra viaggiare spedito verso l’approdo in Serie B. Il club pugliese, dunque, potrebbe rappresentare una vera e propria miniera d’oro per la famiglia De Laurentiis che potrebbe replicare quanto fatto all’ombra del Vesuvio.

“Del doman non v’è certezza” per citare Lorenzo de’ Medici, ma una cosa è certa: in entrambi i casi, in casa Napoli, qualcosa cambierà radicalmente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati