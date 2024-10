Cinque sconfitte nelle ultime sette gare contro l’Empoli, tra cui entrambi i match della scorsa stagione. Un bilancio sicuramente negativo per il Napoli contro la squadra toscana, diventata nelle ultime stagioni una sorta di vero e proprio spauracchio per gli azzurri. Tuttavia, la squadra partenopea vuole continuare a mantenere il primo posto in classifica. Nonostante le statistiche rimarcano che hanno battuto solo due volte al “Castellani” i padroni di casa in Serie A.

Gli esperti di Goldbet e Betflag vedono il successo esterno dei campani a 1,65, sale a 3,75 il quarto pareggio interno stagionale per i toscani, con invece la terza vittoria consecutiva negli scontri diretti fissata a 5,50, come riporta Agipronews. Quote da vittoria esterna” anche su William Hill, avanti a 1,66, contro il tris dei padroni di casa offerto a 5,50. Nel mezzo, a 3,75, il quarto pareggio interno consecutivo per l’Empoli.

Risultato esatto

Solo 0-0 casalinghi finora per gli uomini di D’Aversa, numeri che fanno prevalere in quota l’Under 2.5 a 1,80, mentre un altro risultato finale a reti bianche nel lunch-match è offerto a 9,50, sale a 12 il terzo 1-0 consecutivo toscano contro il Napoli (finale di entrambe le gare dello scorso campionato), si gioca a 12. Ma in pole c’è lo 0-1 a 6. In ogni caso, i bookmakers fanno prevalere anche l’Under, a 1,75, sull’Over, proposto a 1,95 e il No Goal, dato a 1,75, sul Goal visto a 1,95.

Marcatori

Romelu Lukaku è reduce dal gol contro il Como e ha segnato tre gol in tre partite contro l’Empoli: un altro timbro del belga è in pole in lavagna marcatori a 2,35, con il gol dell’ex di capitan Di Lorenzo, a segno anche con la maglia dell’Italia, fissato a 7,50. Tra i padroni di casa vale 5 volte la posta il timbro della coppia d’attacco Lorenzo Colombo-Salvatore Esposito.

