Napoli travolgente: Osimhen e Simeone annichiliscono l’Hatayspor

Il Napoli fa un altro piccolo passettino verso la ricerca della miglior condizione. Il poker rifilato all’Hatayspor, primo test-match internazionale nel ritiro di Castel di Sangro, ha veicolato in pubblico e addetti ai lavori una impressione diversa rispetto alla sgambatura contro i dilettanti trentini, oppure il pareggio con la Spal.

La squadra partrenopea, infatti, si è divertita nel provare a sviluppare un certo canovaccio tecnico, ed al contempo, ha sicuramente fatto divertire il pubblico che assiepa il “Patini”. Su tutti, a prendersi la scena, la coppia di attacco azzurra. Osimhen e Simeone, entrambi autori di una doppietta. Simile per modalità esecutive: di rapina, e con morbido tocco a scavalcare la disperata uscita del portiere.

Al di là del risultato, è evidente il lavoro certosino che Garcia sta portando avanti nel tentativo di cucire le sue idee tattiche su un gruppo rimasto (quasi…) immutatto dalla scorsa stagione. In effetti, al via c’è già una importante novità in termini di sistema.

L’allenatore francese opta per il 4-2-3-1, funzionale agli uomini in campo, ma comunque da rivedere per la ricerca degli equilibri, e schiera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Insomma, a causa di piccoli problemini fisici, restano a guardare Mario Rui e Lobotka. Cui si aggiunge pure Elmas per un affaticamento alla coscia. Juan Jesus, che ha giocato le prime due amichevoli, riposa. A prenderne il posto sul centro-sinistra, Ostigard. La novità più succosa, però, riguarda Raspadori, che si muove nella insolita posizione di mezzala destra.

Doppio vantaggio del Napoli con Osimhen. Al 23’ su assist di Politano, lesto a intercettare un rinvio sbilenco del portiere e servire il nigeriano meglio piazzato. Cinque minuti dopo, ancora una leggerezza della retroguardia turca favorisce il recupero di Kvaratskhelia, che stimola il centravanti ad aggredire la profondità: il pallonetto sancisce il 2-0.

Gli azzurri sono in pieno controllo della partita, sviluppano il classico possesso. Tuttavia, le volte che c’è luce dietro la linea avversaria, vanno in verticale, coerenti con i principi del nuovo tecnico francese: tanto palleggio e calcio diretto.

Dopo 60’ Garcia ha cambiato tutta la squadra. Entrano Gollini, Zanoli, Obaretin, Juan Jesus, D’Avino, Folorunsho, Demme, Coli Saco, Zerbin, Simeone, Zedadka.

Resta desolatamente accomodato in panchina solo Lozano. Probabilmente, una conseguenza legata alla scadenza del contratto, associata alla “sordità” del messicano circa l’eventuale rinnovo, ma a ingaggio notevolmente ridotto. Unica pecca di un pomeriggio altrimenti entusiasmante, nonostante sia soltanto calcio d’estate.

Nell’ultima mezz’ora si scatena El Cholito. Scuscitando appalusi per lui ed i compagni. Adesso il Napoli tornerà in campo mercoledì contro il Girona.

