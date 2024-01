E’ inevitabile che in casa Napoli si continui a parlare di mercato, nonostante incomba il match di campionato contro il Torino. Tra trattative più o meno in attesa di essere ufficializzate, oppure solamente da formalizzare, Dragusic e Samardžić rimangono i nomi sulla bocca di tutti, all’ombra del Vesuvio. La società partenopea ormai ha assunto una posizione chiara. Vuole chiudere entrambi, ma non vanno comunque scartati colpi di scena.

De Laurentiis pare sia riuscito finalmente a convincere il Genoa a rivedere i propri piani su Dragusic. La cui valutazione, secondo il Grifone, si aggira intorno ai 30 milioni. Così, adesso sono i Campioni d’Italia in pole position per portare il rumeno in azzurro, sorpassando de facto il Tottenham. A rafforzare la posizione del Napoli, gli ultimi colloqui con Florin Manea, procuratore del difensore.

L’ultima curva è rappresentata dalle cifre complessive dell’affare. Da Castelvolturno è partita una proposta articolata: inserire due contropartite tecniche assai gradite ai liguri. Ostigard (a titolo definitivo), che conosce l’ambiente, avendo già giocato col Genoa nella seconda parte della stagione 2021-22. E Zanoli, che inizialmente doveva andare in prestito, mentre adesso sarà ceduto a titolo definitivo. In questo modo, la cifra “cash” oscillerebbe tra i 15 e i 18 milion. Insomma, salvo clamorosi sviluppi dell’ultima ora, la prossima settimana le parti si incontreranno, con l’obiettivo di definire gli ultimi dettagli.

La strada sembra in discesa anche con l’Udinese, che ha promesso Samardžić al Napoli: affare avviatissimo, pur se resta da limare con il papà-manager piccole questioni. Tipo i diritti d’immagine, le commissione e gli ultimi bonus tra club. Col giocatore che andrà a guadagnare qualcosa in più di 1,5 milioni di euro netti all’anno.

A oggi è stata raggiunta una intesa di massima. I bianconeri avranno la garanzia di incassare 20 milioni di euro, un importo che potrebbe essere interamente versato all’atto dell’acquisto. In alternativa, 2-3 milioni potranno essere corrisposti al termine della stagione attraverso bonus facilmente attivabili. A questa cifra, molto probabilmente sarà aggiunta un’ulteriore parte variabile, che invece dovrebbe essere legata al raggiungimento di determinati risultati sportivi con la maglia del Napoli. Però nel calciomercato fino alle firme in calce ai contratti non si può escludere nulla.

