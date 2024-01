Napoli: Traorè e Ngonge verso Riyad! Zerbin-Frosinone

Napoli: La notte di Riyad è stata illuminata dalla luce di Alessio Zerbin, classe ‘99 del Napoli che con la doppietta contro la Fiorentina ha lanciato la squadra di Mazzarri in finale di Supercoppa italiana.

Le due reti messe a segno ieri sera, non sono di certo passate inosservate ai tifosi del Frosinone. Il calciatore del Napoli, accostato a più riprese ai giallazzurri in questa sessione di calciomercato, ha lasciato certamente il segno nella sfida contro la viola, ma non ha certo cambiato i piani del club di De Laurentiis, anche se la prestazione e l’impatto avuto dl ragazzo sono certamente un buon biglietto da visita in chiave futura, il destino di Alessio Zerbin, almeno fino a giugno, sembra essere indirizzato verso il Frosinone.

Infatti, rientra nell’affare che porterà il giovane Popovic alla squadra ciociara, con il Napoli che acquista il talento serbo e lo gira in prestito al Leone fino al termine della stagione, poiché non ha caselle libere per poter tesserare calciatori extracomunitari

Napoli: Walter Mazzarri pronto ad accogliere i due nuovi arrivi

Walter Mazzarri e riuscito a superare lo scoglio Vincenzo Italiano approdando con merito alla finale di Supercoppa, ma non finiscono qui le notizie positive per il tecnico di San Vincenzo, sembra infatti che i nuovi arrivati, Ngonge e Traorè, sarebbero pronti a partire, direzione Riyad, per unirsi al gruppo azzurro e preparare la finale (in programma lunedì 22 gennaio) contro la vincente di Inter-Lazio.

È chiaro che vanno fatte due distinzioni sui nuovi arrivati, Ngonge sta giocando, è un giocatore sul quale poter contare adesso, mentre per Traoré occorre un po’di tempo per poterlo vedere in campo in certe condizioni, visto i recenti problemi che lo hanno costretto a scendere in campo a singhiozzo.

In attesa che giungano alla corte di Mazzarri, il difensore centrale e centrocampista, il Napoli fa progressi e si guadagna la finale, mostrando sacrificio e determinazione, meritando a pieni voti, la finale di Lunedi attende la sua avversaria di Lunedi 22 gennaio, consapevole che ora si è’ certamente ritrovata la serenità perduta, oltre che lo spirito di gruppo, distrutto pochi mesi prima dal “francesismo-societario”. Avanti Walter, Napoli e con te!

