Napoli tra ritiro e mercato, per programmare campionato e Champions

Il Napoli riparte oggi, e si prepara alla trasferta Spezzina delle 12:30 di Domenica , dove ci sara’da giocare l’ultima di campionato, e poi il rompete le righe che dara’ inizio al walzer in casa azzurra, tra probabili uscite, e potenziali entrate, di un mercato in continuo fermento.

Si comincia oggi, parte alle 13, il Dimaro Day

Oggi, a Castel Volturno, al Konami Trainig Center , sede della SSC Napoli, in presenza dei giornalisti, avverra’ la presentazione, insieme al Presidente De Laurentiis ed il Tecnico Spalletti, del ritiro degli azzurri, che per il 12°anno consecutivo, saranno ospiti in quel di Dimaro, per preparare la squadra al prossimo campionato e la ritrovata partecipazione alla Champions League

In Val di Sole …gli azzurri preparano la stagione

Appuntamento dal 9 al 19 luglio nella località di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Gli azzurri di Spalletti raggiungeranno il ritiro già nella serata dell’8 luglio, per iniziare poi la preparazione in vista della nuova stagione la mattina del 9 sul campo di Carciato.

Anche il Mercato sara’ protagonista

Dopo la delusione del mancato scudetto, Spalletti rinsalda il rapporto con Adl , e chiede alcuni punti fermi alla societa’ , per non depauerare troppo il livello della squadra, e cercare, visto l’abbassamento degli ingaggi da parte della societa’, di acquistare giocatori funzionali al progetto del tecnico.

Luciano Spalletti ha chiesto al Presidente, la ricponferma della Spina dorsale della squadra, ovvero sia Ospina, Koulibaly (Prossimo Capitano degli azzurri), Anguissa(Che sara’ riscattato dal Fulham) ed infine Osimhen, anche se qui c’e’ l’incognita 100 milioni, che se dovesse arrivare l’offerta, sarebbe davvero difficile rinunciarvi

La cosa certa e che il Napoli ha gia’ preso Khvicha Kvaratskhelia, calciatore ventunenne, ala sinistra, di nazionalita’ Georgiana, di grandi prospettive e presentato dal tacnico come una vera forza della natura, e forza fisica eccellente. A sinistra, per il dopo-Ghoulam, c’è l’uruguaiano Olivera del Getafe; il presidente spagnolo e molto simile nelle trattative ad ADL, se salta, occhi sull’olandese Wijndal dell’AZ.

In difesa piace il norvegese Ostigard, in prestito al Genoa ma di proprietà del Brighton. Gli obiettivi a centrocampo restano sempre Barak del Verona e Svanberg del Bologna, oltre alla notizia di Veretout della Roma, dove si dice che si sia visto in citta’ per acquistare casa. Ma tutto dipende dalla eventuale cessione di Fabian, che piace al Real e all’Atletico

Per l’attacco, in attesa di capire cosa si fara’ con Osimhen, e Scamacca il primo nome per l’attacco, con il ceco Schick del Leverkusen (ex Samp e Roma), il canadese David del Lilla e l’albanese Broja del Chelsea, e la stellina ceca Hlozek dello Sparta Praga, quest’ultimo se avvenisse la partenza di Petagna

Proprio su quest’ ultimo, imn caso di partenza, sembrerebbe che il Napoli abbia messo gli occhi su Marko Arnautovic del Bologna. L’austriaco, prelevato l’estate scorsa dai cinesi dello Shangai Port, ha infatti messo a segno ben 14 reti in 32 presenze in Serie A, sarebbe un buon sostituto, se il Napoli decidesse di privarsi di Andrea Petagna

