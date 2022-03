Napoli tra presente e futuro, con l’ambizione nel mirino

L’attualità impone in casa Napoli di pensare e rimanere concentrati sull’immediato futuro, troppo importante il momento in campionato per pensare ad altro. Si vocifera di un patto all’interno dello spogliatoio, per non parlare di questioni contrattuali personali e restare solo concentrati sul finale di stagione. Le questioni però da risolvere in vista della prossima stagione sono diverse e non di semplice soluzione.

Porte girevoli

A partire dalla porta nascono i primi problemi, Ospina va in scadenza e diverse squadre stanno mettendo gli occhi addosso al colombiano, anche in serie A, Meret continua a non dare ampie garanzie, soprattutto da un punto di vista fisico, il nuovo infortunio alle vertebre lombari, lascia trasparire una fragilità cartilaginea cronica, che può essere un problema per la sua carriera, una decisione definitiva sul ruolo del numero 1 va presa una volta per tutte.

Difesa da ritoccare

In difesa le maggiori rivoluzioni, il laterale sinistro Oliveira viene dato per sicuro, partirà Ghoulam, presumibilmente Mario Rui resterà come alternativa; Juan Jesus sarà rinnovato, permangono dubbi su Tuanzebe, i guai fisici sono una costante che si porta dietro dalla Premier, ad oggi Spalletti lo ha avuto disponibile in due sole occasioni, non verrà probabilmente riscattato.

A destra bisognerà trovare un’alternativa a Di Lorenzo, non convince il tecnico di Certaldo Malcuit e l’azzurro non può disputare sessanta partite l’anno.

In mediana si ragiona

A centrocampo tutto ruota intorno al nome di Fabian Ruiz, prossimo alla scadenza, difficilmente rinnoverà col Napoli, vista la politica di abbassare il tetto degli ingaggi imposta dalla società, Giuntoli sta lavorando già dalla scorsa sessione di mercato sulla promessa belga De Ketelaere, giovane che trova il gradimento anche dell’allenatore e che per una cifra intorno ai 25mln di euro si può portare a casa. Anguissa vuole essere riscattato, si sta tentando di ottenere uno sconto sui 18 mln previsti.

Là davanti bisogna cambiare

Capitolo Insigne ormai acclarato si cerca un sostituto, il nome nuovo è quello di Berardi, piace molto e ha già dato il suo gradimento al trasferimento in Campania, la valutazione del Sassuolo è alta, si parte da una base d’asta di 40 mln, ma si può ragionare con dei conguagli. Poi c’è la questione Mertens, Ciruzzo va per i 35 anni e il suo contratto scadrà a giugno, lui resterebbe a vita a Napoli, ma dovrebbe ridursi lo stipendio per essere rinnovato, la scelta da questo punto di vista è più nelle sue mani.

Osimhen è uno degli intoccabili, posizione che potrebbe vacillare solo di fronte ad offerte faraoniche, piace molto in Premier. Petagna sarà utilizzato come pedina di scambio, infortunio a parte quest’anno è stato utilizzato poco, anche se si è sempre fatto trovare pronto e non si è mai risparmiato, per caratteristiche cozza troppo con il nigeriano, una valutazione più ampia sarà presa a fine stagione.

Lozano piace molto a Spalletti, ma se dovesse arrivare una proposta importante il Napoli ci penserebbe, al momento è confermato. Questo il quadro di un’estate che si preannuncia molto calda, anche se la primavera ora è tutta da giocare.

