Napoli: Impazza il mercato. Intanto salviamo il “soldato” Mazzarri

Partono da Napoli i botti di mercato più significativi della finestra invernale che si approssima ad aprirsi, Risulterebbe infatti la Società azzurra, con il prode centurione romano De Laurentiis, la più attiva e pronta ad investire su potenziali rinforzi che dovrebbero dare il la ad una ripartenza attesa da sei mesi, ricordando che trattasi della squadra Campione d’ Italia lo scorso Giugno, e che in questo lasso di tempo ha solo deluso le aspettative dei tifosi, che certamente avrebbero desiderato altro spettacolo a cui assistere.

Premettendo che a mercato ancora chiuso vi’ estata la prima, e sorridente uscita del Jolly Macedone Elif Elmas, accasatosi al Lipsia per la somma di circa 20 milioni di Euro. Poi sembra fatta per il passaggio , in prestito secco, del giovane e promettente Alessandro Zanoli che finalmente non riscalderà la sedia in attesa che si fermi Di Lorenzo, ma andrà a rinforzare la già buona rosa del Grifone di Alberto Gilardino. Le tante richieste, soprattutto Empoli, per Gianluca Gaetano, ed Alessio Zerbin che viaggera’ verso Frosinone C’è anche Leo Ostigard, tante le richieste per lui che potrebbe raggiungere Zanoli al Genoa tornando alla casa madre

In attesa di conoscere il futuro di Osimhen, Kvara, e Politano, quest’ ultimo ammaliato dalle danza del ventre Arabe con sirene a nove zeri! E con Zelinsky promesso sposo interista.

Mercato Napoli: Samardzic il sogno…le “fughe” la realta’

Il nuovo DS Meluso, in attesa di avere l’ok dell’ Ammnistratore Chiavelli e dal prode centurione Adl, sta cercando di rendersi utile alla causa azzurra, ed infatti il direttore avrebbe puntato IL Centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, avvallato anche dal tecnico Mazzarri, che grazie alla liquidità di Elmas, potrebbe approdare alle falde del Vesuvio.

Per il terzino destro, nomi noti a tutti, sono quelli di Pasquale Mazzocchi, napoletano in forza alla Salernitana, valore 4 milioni mentre Adl ne offre uno! Ed il redivivo Davide Faraoni, 32 enne del Verona , il quale già questa estate sembrava poter approdare in azzurro

Poi una voce, suggestiva quanto possibile, sul futuro tecnico azzurro a partire da giugno prossimo, sembra infatti che Vincenzo Palladino, al Monza si sta ben comportando, abbiai superato di gran lunga i 30 più allenatori visionati dal patron lo scorso mercato, tanto che oggi in molti lo vedono in pole position per la panchina 2024/25.

Il Napoli a Palladino? Pensiamo a quest’ anno ancora vivo!

E giuso che la società debba costruire oggi ciò che sarà domani, come e più che logico rinforzare la rosa attuale nell’ immediato, con innesti funzionali e pronti soprattutto sul piano motivazionale oltre che tecnico. E se penso che oggi Palladino sia l’allenatore del Monza, mentre a Napoli siede il soldato Mazzarri, sorge il dubbio che forse non sia’ ancora chiara la situazione interna al club in questo momento.

Ma perché’ lo scorso anno tanto immobilismo e quest’ anno no? Semplice, direte voi, l’anno scorso avevamo 18 punti di vantaggio sulla seconda, risposta logica. Ma c’è un però, Giuntoli già partente sponda Juventus, Spalletti già pronto al Sabatico, poi CT Azzurro, e Kim che già prendeva lezioni di Tedesco, in attesa di presentarsi a Monaco, sponda Bayern, e mai degnamente sostituito dalla Società’!

Ora capirete l’ interrogativo e le perplessità, con i calciatori colpevoli al 40% ed il vistoso calo psico–fisico di alcuni ritenuti Big,e con Mazzarri, colpevole solo di aver accettato l’ incarico soprattutto se si conosceva già il Reo -silente, che attacca tutti…tranne se stesso, perché’ se in vent’anni di presidenza gli viene riconosciuta l’ astuzia e la visionaria, quanto ordinata gestione societaria, visto il traguardo storico raggiunto lo scorso anno, lo si ‘e lodato! Oltre che farlo di suo, risulta impossibile oggi non criticarlo per le scelte scellerate di questa estate da lui attuate! Che hanno portato ad un presente ricco di imprevisti inattesi.

Ricapitolando, ci si aspetta un mercato roboante quanto funzionale alla ripartenza degli azzurri, sottolineando che siamo a gennaio e che ciò che non si fa’ in tre mesi…, avendo sulla panchina un allenatore a gettoni, già si parla di sostituti, e dei calciatori insoddisfatti sia contrattualmente che di minutaggio, distratti da probabili addii e firme ancora inevase.

Ma vi è ancora una stagione in corso, alla quale bisognerà dare un finale degno del tricolore che ormai sembra già scucito dal petto, viste le prestazioni dei detentori del titolo conquistato lo scorso anno, e con una società silente, ma vocalmente impegnata a puntare il dito su altri interpreti senza rendersi conto che siamo a gennaio ed il Napoli risulta essere settimo con 4 punti in meno del Bologna oggi 4°, e con una Supercoppa Italo-Araba, ed una Champions targata Barcellona!

Adesso servono solo i fatti, ed il mercato sarà il vero segnale di dove il Napoli avrà intenzione di arrivare. In poche parole, Presidente ora non è il momento di pensare a Gravina oppure Superlega, Il Napoli ha bisogno di motivazione, ma anche esperienza e forze nuove, quindi basta parlare, e giunta l’ ora di rimboccarsi le maniche per lavorare e salvare una squadra malata, che con i giusti ritocchi potrebbe davvero provare s riprendere il cammino interrotto sei mesi fa…A te la linea Aurelio!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati