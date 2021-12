Napoli tra infortuni e recuperi: urge sfatare i luoghi comuni

Qualche giorno fa il medico della Nazionale Castellacci aveva lanciato l’allarme infortuni e gli scempi creati dalle varie Istituzioni calcistiche introducendo ulteriori competizioni, con l’unico scopo di produrre business. La Nations League, secondo Castellacci, è una manifestazione inutile, che ha portato solo problemi, da questo punto di vista, sottolineando come non fosse affatto meravigliato dei tanti infortuni in casa Napoli.

Nell’ultima giornata di campionato i giocatori indisponibili in serie A sono stati ben 87. Una media di quasi 5 calciatori per squadra. Ovviamente il numero più alto di infortunati va ad appannaggio delle squadre che hanno avuto maggiori impegni tra campionato e Coppe.

Se analizziamo l’ultima gara con l’Empoli, si evince un possesso palla a favore del Napoli per il 60%, una distanza in km percorsi in partita di poco più di 10, dove mediamente, fino ad oggi, i giocatori del Napoli a coprire più km percorsi sono quelli di centrocampo, nello specifico, Anguissa, Fabian Ruiz e Lobotka.

Appare evidente come i problemi in casa azzurra non siano di condizione atletica, tanto è vero che in tutte e 3 le sconfitte dei partenopei, contiamo sempre occasioni gol a tempo scaduto, segno evidente che la tenuta fisica va oltre i novanta minuti di gioco.

Gli infortuni degli uomini di Spalletti non hanno nulla a che vedere poi con lo staff sanitario, come evidenziato da qualche parte, poiché Osimhen a parte, sono tutti infortuni di natura muscolare, dovuti ad affaticamento e recuperabili nell’arco delle tre settimane. Da escludere poi motivazioni da attribuire alla preparazione atletica, dovuta a sovraccarichi di allenamento, se così fosse il muscolo iperallenato creerebbe una tensione eccessiva sui tendini con conseguente rischio di rottura, ad oggi, toccando ferro, non esistono tra i partenopei casi di questo tipo.

Da sottolineare invece, come da quest’anno con l’avvento di un nuovo preparatore atletico, siano stati perfettamente recuperati dal punto di vista clinico, calciatori che venivano da operazioni chirurgiche quali Malcuit e Ghoulam. Sempre grazie ad allenamenti mirati al maggior consumo di kilocalorie in minor tempo, come nella preparazione metabolica, adottata da Sinatti, siano stati rimessi in condizione fisica smagliante giocatori come Lobotka e Fabian Ruiz che hanno acquisito maggior velocità in campo e recupero, rispetto agli anni precedenti.

Ciò che invece è mancato, non solo al Napoli, sono stati dei giusti recuperi tra una gara e l’altra, a causa dei tanti impegni tra campionato, coppe e convocazioni in Nazionale, senza contare l’imminente arrivo della Coppa d’Africa, che si va ad inserire in un calendario già stracolmo di impegni.

Come già sottolineato dal medico Castellacci il business va ad inficiare gravemente le squadre, i calciatori e soprattutto la regolarità delle competizioni. Di fronte a questo scenario, il Napoli gode, dopo tempo immemore, di una settimana tipo, in cui poter preparare l’impegno di San Siro con sette giorni di lavoro regolare.

Questo “evento “ sta già dando i primi benefici, con il rientro dei vari acciaccati , tra cui Lobotka, Zielinsky, Mario Rui, buone possibilità anche per Koulibaly e Insigne, più difficile al momento ipotizzare un recupero di Fabian Ruiz vittima di influenza; rientrato in gruppo, dopo il Covid, anche Zanoli prosegue il lavoro personalizzato Osimhen.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati