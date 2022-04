Napoli: tra infortunati e cambi di gioco

Luciano Spalletti si ritrova nuovamente a dover affrontare la questione “schema migliore” per provare a vincere la gara contro l’Empoli e portare a casa quindi i tre punti per a classifica.

Una classifica che dopo Napoli – Roma vede le prime tre in classifica distanziarsi di due punti ciascuno.

Dopo Napoli – Roma: necessaria una revisione per Spalletti

Una partita sofferta fino all’ultimo minuto quella dello scorso lunedì allo Stadio Diego Armando Maradona, in cui il Napoli con un goal su rigore di Insigne, fino all’89 minuto ha creduto nella vittoria contro la Roma di Mourinho.

Ma si sa, il gioco del calcio è imprevedibile, infatti i sogni di gloria sono stati spezzati dal goal di El Shaarawy al 91′ minuto.

Per la prima volta, il tecnico del Napoli è uscito dal campo accompagnato dai fischi dei tifosi, i quali gli recriminano cambi sbagliati in qualità di tempistica e di soggetti.

Ad ogni modo, se la corsa scudetto sembra sia sempre più difficile, comunque la squadra azzurra rimane ben salda in zona Champions. Obbiettivo che in casa Napoli manca da ben due anni.

Gli infortuni e i cambi necessari

Un cartellino giallo, durante il match con la Roma, molto duro per Kalidou Koulibaly. Infatti il senegalese a causa della diffida, dovrà saltare la partita contro l’Empoli.

Ma non solo il muro del Napoli sarà assente, bensì anche Juan Jesus. Il club partenopeo infatti, attravero un comunicato del club, ha informato i tifosi in merito ad un infortunio in allenamento:

“Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri”.

Dunque la previsione è che Spalletti dovrà necessariamente ricorrere al gioco in campo di Axel Tuanzebe, nuovo azzurro che ha giocato in campo con gli azzurri solo il 13 gennaio in Coppa d’Italia contro la Fiorentina.

L’Idea è quella che Tuanzebe possa essere posizionato a centro-destra con Rrahmani al posto di Koulibaly.

L’infortunio che non ci voleva: Lobotka

L’ultimo giocatore che in questo campionato è cresciuto a tal punto da diventare indispensabile è Stanislav Lobotka. Lo slovacco non parteciperà allo scontro contro l’Empoli in quanto si è infortunato durante il match contro la Roma.

Il comunicato del Napoli recita: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro”.

Per il centrocampo Anguissà, Fabian e Zielinsky si dovranno confrontare ad un ballottaggio con Demme.

