Napoli tra grandi fughe e redistribuzione di incarichi

“La grande fuga” è un film di guerra, con Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn che narra le vicende di un gruppo di soldati angloamericani, tutti esperti di evasioni. Internati in un campo di prigionia tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, i protagonisti progettano un rocambolesco piano di fuga, attraverso la realizzazione di un tunnel destinato a far scappare oltre duecento detenuti. Insomma, un vero inno alla vita e alla libertà.

Un pò quello che pare stia succedendo a Napoli. In effetti, dopo la conquista dello Scudetto, sembra sia iniziato davvero il fuggi fuggi generale. Nei giorni immediatamente successivi la conquista del titolo di Campioni d’Italia, Spalletti ha reso noto la volontà di prendersi il classico anno sabbatico. Poi è toccato a Formisano, ovvero il dirigente che ha edificato dal niente l’area marketing e la struttura commerciale del club, abbandonare la nave. Infine, Giuntoli: il direttore sportivo s’è fatto ingolosire dalla possibilità di partecipare concretamente alla rinascita delle ambizioni juventine, separandosi professionalmente dal produttore romano.

Adesso spetta proprio a De Laurentiis – che da uomo di spettacolo, apprezzerà l’accostamento cinematografico -, assumere in prima persona l’onere di scelte pesanti per il futuro degli azzurri. Un profondo riassetto, portato avanti con coraggio e idee, accentrando sempre più il potere, nella figura dell’uomo solo al comando.

Niente diesse

Con il tradizionale decisionismo che ne contraddistingue l’operatività, dunque, il presidente ha fatto una grande scommessa, redistribuendo incarichi e funzioni a figure già presenti nell’organigramma societario.

Strategicamente, non cercare un sostituto di Giuntoli, bensì estenderne le mansioni al capo dello scouting, Maurizio Micheli, coadiuvato da Leonardo Mantovani, evidenzia la volontà di superare un modello prettamente calcistico. Per cui a gestire il mercato, nonchè i rapporti con agenti vari e procuratori assortiti, sia esclusivamente il diesse. Una mission aziendale, quindi, che trascende la tipica concezione di un ambiente troppe volte ingessato e tradizionalista.

Lo stesso Giuseppe Pompilio, rimasto come vice d.s., ha responsabilità limitate, essendo considerato uno stretto collaboratore di Giuntoli.

Gestione “familiare”

Attorno a De Laurentiis l’unico veramente operativo, che non abbia legami familiari con il presidente, rimane l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli. Per il resto, il Consiglio di Amministrazione del Napoli è composto dalla moglie Jacqueline Baudi, ed i figli Edoardo e Valentina. Una cerchia molto ristretta, di cui fa parte a pieno titolo da qualche giorno pure il genero, Antonio Sinicropi, compagno di Valentina, appena diplomato a Coverciano e chiamato a collaborare con l’area tecnica.

Una struttura assai snella, comunque in grado di mantenere i conti in ordine, ed al contempo vincere uno Scudetto per certi versi storico.

