Napoli torna in vetta ispirato dall’inedito di Pino Daniele: gli azzurri sono “on the road again”

Il campo è sempre stato il giudice supremo, testimone di emozioni uniche e indimenticabili. Probabilmente chi assiepava gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta avrà percepito questo momento, una manciata di minuti prima di Napoli-Roma, quando Pino Daniele è tornato a far sentire la sua voce. Inconfondibile, come il suono della chitarra, che risuona nel brano inedito “Again”. Nel video si vede il cantautore in studio, alla vigilia di un concerto a Londra, nel 2013. Il ritornello dice: “si combatte con le mani e con la testa… dietro il nostro destino… on the road again”.

Ecco, il Napoli deve averlo preso alla lettera, lasciandosi trasportare in un viaggio emozionante. O meglio, ha scelto di mettersi di nuovo in viaggio. Per questo, diversamente da chi palesa un evidente pregiudizio ideologico, giusto riconoscergli innegabili meriti nella riconquista del primo posto. Calcisticamente parlando, contro la Roma, ancora una volta, ha prevalso il fronte conservatore, che non guarda con superbia all’accortezza difensiva. Quelli che ripudiano l’idea di un certo tipo di calcio devono farsene una ragione. E adattarsi all’essenzialità di Conte. Ormai è cosa nota, il suo modo di giocare rimane lo stesso, non cambia in base a chi ha di fronte: un atteggiamento che prevede baricentro medio e gestione degli spazi. Funzionale a controllare i giallorossi, e garantirsi comunque una buona fase offensiva, grazie alla fisicità di Lukaku.

Verticalità e duelli in catena

E’ bastato vincere i duelli individuali sulle catene: la squadra partenopea infatti andava spesso in verticale, passando quasi sempre dalla direttrice Olivera–Kvaratskhelia e Di Lorenzo–Politano. Quella tra il terzino e l’ala è stata la linea di passaggio più utilizzata dai padroni di casa. Poco efficaci nel generare vantaggi posizionali, a sinistra, considerando che la maggior parte del tempo il georgiano ha ricevuto spalle alla porta, ben marcato da Çelik. A compensare la proposta piuttosto scarna offerta da Kvara, la precisione del capitano, che è riuscito a consolidare il possesso nella metà campo avversaria, smarcandosi con precisione dietro Angeliño.

Le pensate di Ranieri per imbrigliare il Napoli? Intasare gli spazi e sporcare ogni possibile linea di passaggio che consentisse agli azzurri di progredire velocemente in avanti, obbligandoli a possessi più lunghi e ragionati. Forse pensava così di poterli stressare fisicamente e mentalmente. Una strategia che ha prodotto solo parzialmente i frutti sperati. In tal senso, i meriti vanno distribuiti equamente tra più profili in maglia azzurra.

Quando c’era da costruire il possesso Lobotka si abbassava tra i centrali per guadagnare superiorità numerica contro Lorenzo Pellegrini e Dovbyk, potendo palleggiare più agevolmente. Al di là di questa giocata codificata, il Napoli ha tentato di scalfire l’attentissima densità centrale degli avversari esplorando la linea diretta verso Lukaku, utilizzato spesso come piattaforma per la transizione offensiva. Il belga, peraltro sempre molto isolato dal resto dei compagni di squadra, pur perdendo un mucchio di duelli contro Mancini (e Hummels nella ripresa), è riuscito in ogni caso a sostenere sulle sue spalle i compiti assegnatogli dall’allenatore. Oltre a farsi trovare puntuale all’appuntamento col tap-in risolutivo.

Una retroguardia impenetrabile

Insomma, il primato del Napoli non è frutto soltanto dall’estemporaneità di una striscia di risultati, bensì della sagacia dell’allenatore salentino. Un “maestro” nel celare i limiti ed al contempo esaltare le virtù dei suoi uomini, favorendone una naturale maturazione. Per cui il gioco proposto dagli azzurri non è affatto anacronistico, come sostenuto oggi dai “soliti noti”. Apparentemente, poco interessati ad approfondire dal punto di vista tecnico-tattico le dinamiche della capolista, a favore di una rilettura degli eventi in chiave “social”. A caccia di una viralità orientata a perseguire lo stato emotivo del momento piuttosto che la coerenza dell’analisi.

E poco importa che la fluidità posizionale e le rotazioni non sono bastate a confondere il piano gara predisposto da Ranieri. Nemmeno che i migliori in campo siano stati in blocco i quattro difensori. Grande l’applicazione spesa su Dovbyk da parte di Buongiorno e Rrahmani. Senza trascurare le lunghe corse all’indietro, sacrificandosi in diagonali di copertura operate da Di Lorenzo e Olivera, per assorbire gli inserimenti nella loro zona di competenza.

Dal canto suo, Ranieri ha dimostrato di avere un bel coraggio a tornare sulla panchina dei capitolini. Indubbio che abbia il carisma necessario a riordinare le cose, ma a Trigoria non si facciano troppe illusioni: in rosa ci sono un mucchio di giocatorini spacciati per fenomeni. D’altronde, le colonne portanti di questa squadra restano il sopravvalutato Mancini oppure Cristante, non proprio l’esempio di centrocampista dinamico. Senza trascurare Pellegrini, la cui discontinuità non ne ha mai pregiudicato il posto tra i titolarissimi. Un blocco che finora all’ombra del Cupolone ha goduto di totale immunità. Arrivando – si mormora – addirittura ad influenzare i Friedkin nell’ingaggio del successore di De Rossi. Sarebbe magari illuminante chiedere a Beppe Riso maggiori delucidazioni sulla scelta di Jurić.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: