Napoli: torna alla normalità, dopo la notte de El Diez

L’effetto Maradona è ancora vivo nel cuore e negli occhi in tutti i tifosi napoletani, perché una notte come quella di domenica non si dimentica facilmente, sono le classiche serate che vorresti non finissero mai.

È già il momento però di tornare con i piedi per terra e la sfida in Emilia rappresenta proprio un ritorno immediato alla normalità, dove dar subito prova di maturità, perché sono proprio queste partite “normali “ che fanno la differenza in una stagione.

Poteva essere l’allenatore del Napoli, Alessio Dionisi, dopo una promozione in grande stile con l’Empoli, sembrava perfetto per ripercorrere i passi di Sarri fino a Castel Volturno. Alla fine lui scelse Sassuolo, piazza ottima per proporre una certa filosofia di calcio, per un ambiente che ha fatto del bel gioco il suo marchio di fabbrica.

Sassuolo, comanda il gioco

Dopo un inizio balbettante, dove comunque il Sassuolo lasciava sempre un’ottima impressione di sé, ora stanno arrivando anche i risultati, Juventus e Milan ne sanno qualcosa. Dionisi nutre profonda stima nei confronti di Spalletti, come annunciato alla vigilia, motivo in più per fare bella figura davanti al suo esempio.

La squadra emiliana non rinuncia mai al suo gioco, pur concedendo qualcosa agli avversari, in più ha in organico diversi elementi in grande condizione che non hanno nessuna remora, anche di fronte a grandi squadre.

Qualche assenza importante i neroverdi devono metterla in conto: Boga, che tanto piace al Napoli non ci sarà, anche Henrique è in forte dubbio, Djuricic, Obiang e Goldaniga non al meglio della condizione.

Sarà il classico 4-3-3 per gli uomini di Dionisi, con l’inossidabile Consigli tra i pali, Ferrari e l’ex Chiriches al centro della difesa, sugli esterni Tojan e Rogerio; Maxime Lopez a fare da play, affiancato da Frattesi e Traore. Scamacca in avanti, supportato da Berardi e Raspadori.

Soliti ballottaggi per Spalletti

In casa Napoli un forfait dell’ultima ora, con la sicura assenza di Manolas, ma con due recuperi in extremis, quello di Politano e Ounas. Pochi i cambiamenti di formazione rispetto alla gara con la Lazio, con alcuni ballottaggi da sciogliere all’ultimo minuto: sicuramente quello tra Demme e Lobotka, Lozano o Politano, Elmas o Zielinsky, c’è anche più di un pensiero su un Meret titolare.

Dubbi che Spalletti risolverà a ridosso del fischio d’inizio, considerando che sabato si tornerà subito in campo, contro un’Atalanta in grande spolvero, necessaria dunque una rotazione intelligente delle risorse a disposizione.

I precedenti con il Sassuolo parlano di partite spesso infauste, con sconfitte clamorose, come quella con Gattuso, in casa, quando il Napoli si trovava a punteggio pieno o il pareggio dello scorso anno, in Emilia all’ultimo secondo.

Partita tutt’altro che scontata, soprattutto in un momento in cui si hanno i favori del pronostico, proprio in queste circostanze però, gli azzurri spesso sono inciampati. Tornare, dunque, alla normalità fatta di queste sfide ruvide, mantenendo però quel calcio pirotecnico, visto domenica sera, che a tutt’oggi continua a far sognare.

