Napoli-Torino: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Torna il campionato, dopo la sosta per le Nazionali, ed il Napoli si predispone ad affrontare il Torino con la chiara intenzione di dimostrare non solo ai granata, ma all’intera Serie A, specialmente quella che ambisce a traguardi importanti, l’evoluzione del progetto-tecnico-tattico. La completa trasformazione da outsider a “grande” a tutti gli effetti. Con velleità superiori al semplice accesso alla Champions League.

I granata, dal canto loro, dopo due annate difficili, stanno riscoprendo il piacere di essere nuovamente competitivi, piuttosto che limitarsi all’idea di conquistare una salvezza sofferta sul filo di lana. Insomma, pare davvero che il famoso “cuore Toro”, cioè quella feroce determinazione a non mollare mai, tantomeno regalare nulla agli avversari, non sia più una mero ricordo.

Qui Napoli

Si attende solamente che le squadre escano dal sottopassaggio per ufficializzare il ritorno di Meret tra i pali. L’Airone ritrova una maglia da titolare in campionato a distanza da 49 giorni dall’ultima presenza. Considerando che ha giocato in Europa League contro lo Spartak Mosca. Ospina è tornato dagli impegni con la sua nazionale venerdì sera e Spalletti non vuole assolutamente rischiarlo, dopo un lungo viaggio.

Manolas ha riportato un trauma contusivo alla caviglia che venerdì l’ha costretto a lasciare anzitempo l’allenamento. Niente di particolarmente grave, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione in vista dell’Europa League e della Roma. In ogni caso, per precauzione, il difensore greco non rientra tra i disponibili.

Situazione che non riguarda più Andrea Petagna, regolarmente convocato. Al termine dell’allenamento di mercoledì, l’attaccante aveva accusato una contrattura all’adduttore lungo di sinistra e nei giorni successivi s’era limitato a svolgere personalizzato sul campo ed in palestra. Ma ieri ha partecipato all’intera rifinitura in gruppo.

Indisponibili Malcuit e Ounas, è tornato in gruppo Lobotka, Lo slovacco ha pienamente recuperato dall’infortunio muscolare con la sua nazionale e fa parte dei convocati.

Qui Torino

Contro la migliore difesa del campionato, Juric ritrova finalmente i suoi tre attaccanti. Simone Zaza è completamente recuperato alla causa. Mentre Andrea Belotti, dopo un lungo stop per infortunio, è tornato pienamente disponibile, essendosi allenato tutta la settimana in gruppo. Nessuno dei due può garantire un impiego a tempo pieno. Tuttavia, l’obiettivo dell’allenatore è di averli a disposizione, per amministrarne il minutaggio.

Anche perché Sanabria è tornato solamente ieri dal Sudamerica, oberato da ben tre partite in una settimana. L’ultima a La Paz, capitale della Bolivia, tremilacinquecento metri sul livello del mare.

Abili e arruolati Linetty e Rodriguez, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Gli esami strumentali hanno derubricato il peso degli infortuni muscolari accusati con Polonia e Svizzera a poco altro che affaticamento, superato con terapie e massaggi.

Pobega, smaltiti i guai fisici dei giorni scorsi che l’hanno costretto a diminuire i carichi, potrebbe accomodarsi comunque in panchina. In forse, invece, Verdi, Praet e Pjaca: anche nella seduta del venerdì e nella rifinitura di ieri hanno lavorato a parte.

Toccherà, quindi, a Brekalo dare imprevedibilità alla fase offensiva granata. E’ indubbiamente uno tra gli acquisti più azzeccati del Torino. In quanto sposa l’esigenza di contenere i costi (un milione per il prestito oneroso più 11 milioni per esercitare il diritto di riscatto) con l’età (23 anni). Insomma, l’ex Wolfsburg ha ampi margini di miglioramento, alla luce delle qualità fisiche e tecniche manifestate finora.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati