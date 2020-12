Napoli, che dire: veramente ‘o chianto ‘a Matalena…

Il Napoli ha clamorosamente smentito l’idea che tifosi e addetti ai lavori si erano fatti dopo la sconfitta con la Lazio. Ovvero, che la squadra impresentabile, assolutamente non in grado di amministrare il ritmo, fosse stata una eccezione.

Ed invece, questa sera, contro il Torino, se possibile, i partenopei sono andati oltre le più nefaste aspettative. Confermando di stare attraversando una fase profondamente involutiva sul piano del gioco. Che le parole di circostanza di Gennaro Gattuso, paradossalmente, confermano piuttosto di smentire.

L’elettroencefalogramma, sostanzialmente, continua ad essere pericolosamente piatto. Tutt’altro che differente rispetto all’uscita inguardabile dell’Olimpico.

Un possesso orizzontale che non porta a niente

Perché la squadra in maglia albiceleste, incapace di cambiare pelle e atteggiamento tattico, subordina la produzione del suo calcio esclusivamente attraverso un modo.

Pure al cospetto dei granata muove stancamente e senza alcun raziocinio la palla in orizzontale, spostandola con l’intensità del bradipo da un lato all’altro del campo, senza tentare mai l’imbucata.

Quello che spaventa davvero, però, è la totale mancanza di reazione, tanto nel gruppo, quanto nell’allenatore, appena passati in svantaggio.

Un passaggio obbligato, alla luce di un piano gara che non riesce a concretizzarsi, per demeriti propri o grazie alle contromosse attuate dalla controparte, è quello di modulare la strategia di partenza in base agli eventi.

Proprio la svogliatezza generale palesata dal Napoli, come squadra, nonché l’apatia di Ringhio nell’offrire ai suoi uomini una certa variabilità al tema principale, pone seriamente in discussione i margini di crescita di questo progetto tecnico-tattico.

Latitano lucidità e attributi

Appare evidente, infatti, che gli azzurri, in questo momento della stagione siano veramente…‘o chianto ‘a Matalena.

Ricorrere ad un antichissimo adagio in uso nel dialetto napoletano, che, riferendosi al pianto della Maddalena, evidenzia il dolore profondo che patì Maria da Magdala, centro sul lago Tiberiade, comunemente nota appunto come “la Maddalena”, ai piedi della croce durante la passione di Cristo non è mera speculazione.

Ovviamente, l’angoscia dei tifosi non può essere equiparata al penoso cordoglio del Golgota.

E’ pur vero, tuttavia, che una espressione talmente poco desueta fotografa lo stato di profonda depressione generato dal Napoli attuale.

Innegabilmente, questa squadra ha dei problemi, che prescindono le locuzioni dialettali.

Al netto di una determinazione tutt’altro che feroce, e trascurando almeno per il momento la mancanza di… pendejos, le idee sono poche. Nonché discretamente confuse.

Latita paurosamente il gioco. Alla stregua di un castello di carta…

Napoli, un “castello” di carta

Ecco, partiamo da questo presupposto. Nel gergo di Coverciano, un linguaggio per iniziati che parlano un idioma tutto loro, il “castello” di una squadra è lo spazio centrale compreso tra la linea difensiva e quella mediana.

Una sorta di fortino invalicabile, che gli allenatori cercano di proteggere ad ogni costo.

Alcuni provano a farlo utilizzando un sistema di gioco funzionale a creare densità in quella zona specifica, saturandola con tanti uomini. E’ quello che ha fatto Marco Giampaolo. Con la chiara intenzione di privilegiare la superiorità numerica posizionale in mediana.

Sfruttando la volontà di adattarsi alle peculiarità del centrocampo partenopeo.

Ovviamente, a prescindere da quanti uomini presidiano il castello, quello tendenzialmente diventa lo spazio dove si decidono le sorti delle partite. Del resto, stasera è andata così.

Gattuso aveva deciso di inserire Demme, che interpreta il ruolo del metodista in modo estremamente classico. Accentra il gioco sin dal primo passaggio e tesse una ragnatela di scarichi brevi, idonei a far risalire la palla dal basso.

L’infortunio del tedesco avrebbe suggerito all’allenatore di mantenere invariato il piano gara. Continuare a determinare calcio con un giropalla lucido e razionale, per stanare il Torino.

Gattuso, al contrario, ha abiurato ciò che aveva preparato in settimana. Inserendo l’ennesima mezz’ala, in luogo del naturale cambio nella posizione di mediano: Lobotka.

Infarcire la zona nevralgica di mezz’ali, che di fatto potrebbero giostrare comodamente da trequartisti all’interno del castello, cannibalizza lo sviluppo della manovra.

Mediana ibrida, che ingolfa i flussi di gioco

Il centrocampo del Napoli è un ibrido. Poiché in esso si adattano giocatori, sì di gran qualità, ma con caratteristiche tali da ingolfare i flussi di gioco.

La capacità delle mezz’ali azzurre di interpretare il ruolo di mente propulsiva della squadra è completamente diversa rispetto al pivote tradizionale.

Sono fuori dai tempi di gioco canonici e dagli schemi tradizionali. Innamorati della palla tra i piedi, non se ne liberano mai ad uno o due tocchi. Sveltendo – di fatto – il possesso.

Bensì, preferiscono accarezzare il pallone, rullarlo con la suola. Tutti, chi più chi meno, imprevedibile, nel pettinare l’attrezzo esterno-interno-esterno.

In una parola sola: anarchici tatticamente, seppur in un’accezione non per forza negativa.

Nondimeno, certe volte, per portare a casa i tre punti, urge leggere la situazione, limitarsi nella giocata fine a sé stessa. E fare della concretezza il cavallo di battaglia.

E’ triste doverlo ammettere, visti i trascorsi di Gattuso come giocatore. Ma da allenatore, non è ancora riuscito a veicolare alla sua squadra questo piccolo particolare.

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio