Napoli – Torino: Lozano partirà titolare? L’ipotesi

Una prova eccellente quella dei ragazzi di Luciano Spalletti nelle rispettive Nazionali. Raspadori, Kavaratskhelia, Lozano passando per Mario Rui. Sono solo alcuni dei nomi che stanno riscuotendo successo in Nations League.

Oggi vogliamo soffermarci su Hirving Lozano.

Il messicano, nella notte, è sceso in campo con la Nazionale Messicana contro il Perù. Una partita difficile e sofferta che però ha trovato nel Messico il vincitore, grazie al goal del Chucky all’85.

Una gara, quella di Lozano, che ha soddisfatto le aspettative del tecnico di Certaldo, il quale per la gara del Napoli contro il Torino dovrà trovare il sostituto di Matteo Politano.

L’azzurro infatti, nell’ultima partita giocata a Milano, ha accusato un risentimento alla caviglia, che dagli esami è risultato un problema più importante del previsto.

Matteo Politano dovrà stare fuori dal campo per ben tre settimane, tornerà probabilmente solo per la partita contro la Cremonese.

Dunque Spalletti inserirà, con tutta probabilità, Hiving Lozano al posto di Politano dal primo minuto.

In virtù dell’ottima prestazione del Chuky, il messicano partirà da titolare per il match della prossima settimana, forte mentalmente della vittoria in Nazionale.

