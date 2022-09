Napoli-Torino, Inizia il Tour de Force, tocca a Ndombele

Nella giornata di sabato inizierà per il Napoli una lunghissima serie di partite ravvicinate, ben 12 in 42 giorni, gli azzurri saranno impegnati in campionato e in Champions League a ritmi serrati. A tal motivo Luciano Spalletti dovrà essere bravo a ruotare tutta la rosa che ha a disposizione. Tra questi giocatori ci sarebbe Tanguy Ndombele, il francese dovrebbe partire titolare nella gara di sabato contro il Torino che si giocherà allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

Il centrocampista è uno dei pochi che non è partito con la Nazionale ed è rimasto a Castel Volturno. L’edizione odierna di Repubblica riferisce quanto segue:

“Il Napoli dovrà essere sempre al top e per questo Spalletti si prepara a dare più spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora. Il più atteso è Tanguy Ndombele, che si è allenato bene durante la sosta a Castel Volturno e si candida per una maglia tra i titolari nella sfida con il Torino”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati