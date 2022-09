Napoli-Torino, Ecco la Sestina arbitrale

Per il match tra Napoli e Torino, valevole per l’8ª giornata di serie A, è stato designato l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Il sig. Massimi ha 33 anni ed in carriera ha arbitrato 19 partite in serie A.

Due i precedenti con il Napoli per il fischietto molisano, con un bilancio di una vittoria, per 2-0 contro il Perugia agli ottavi di Coppa Italia 2019-20, e una sconfitta, in serie A per 1- 0 contro lo Spezia lo scorso 22 dicembre, che è anche l’ultimo precedente di Massimi con i partenopei.

Tre i precedenti, invece, con i granata, tutti in serie A e tutti la scorsa stagione, con un bilancio in equilibrio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo precedente con il Toro risale allo scorso 28 marzo, quando la squadra di Juric divise la posta con il Bologna

Assistenti: Cipressa–Scantragli; IV Uomo: Camplone; VAR: Fourneau–Valeri.

