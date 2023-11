La pochezza tattica ed emotiva di questo Napoli, associata all’assenza pressochè totale di empatia sul piano della comunicazione, hanno prodotto lo scempio della gestione Garcia. Con la conseguenza pratica di aver scucito lo scudetto dal petto agli azzurri ancor prima che potessero cominciare a difenderlo. Ovviamente, il francese s’è fatto travolgere da una situazione più grande di lui, dimostrandosi però incapace di gestirla con efficacia e raziocinio. Ma non è l’unico colpevole del caos che ormai vige sovrano dalle parti di Castelvolturno. Una baraonda cominciata mentre ancora si festeggiava il titolo di Campioni D’Italia.

In questo scenario, De Laurentiis non è avulso da una doppia corresponsabilità. Quella originaria, quando ha scelto di affidare la panchina ad un allenatore sostanzialmente fuori dal circuito del calcio che conta, che alle soglie del prepensionamento, aveva optato per i petrodollari sauditi pur di rimpinguare il già sostanzioso conto in banca e non rimanere a spasso.

A peggiorare le cose, tuttavia, è intervenuta la protervia presidenziale nel sostenere la validità della propria tesi – ovvero, che uno vale uno -, cosicché chiunque avesse potuto prendere il posto di Spalletti e Giuntoli senza fare danni. Probabilmente questa idea distorta rappresenta la genesi dei mali attuali. Ed ha generato conseguenze nefaste nella costruzione del Napoli odierno.

In primis, trascurando l’importanza dei rinnovi nell’economia di un microcosmo unico nel suo genere qual’è lo spogliatoio di una squadra. I mancati adeguamenti, nonché le offerte di rinnovo al ribasso nei confronti di chi nella scorsa stagione aveva contribuito a dominare letteralmente la concorrenza, stracciando il campionato, sono sembrati irriguardosi. Sicuramente non all’altezza di un club che vuole veramente aprire un ciclo duraturo, piuttosto che accontentarsi di una vittoria occasionale. Perché la lungimiranza di un progetto tecnico passa necessariamente per offerte economiche all’altezza degli obiettivi societari, ma pure delle aspettative ritenute soddisfacenti dai giocatori.

È inutile girare intorno all’argomento, facendo ipocritamente finta di nulla: generalmente, dopo una vittoria importante, tutti bussano a soldi. Rientra nel naturale gioco delle parti. La bravura di un presidente “illuminato” sta proprio nell’evitare di arroccarsi su posizioni di forza. Narcisismo, autocelebrazione o manie di onnipotenza pongono le basi per un malcontento strisciante e silenzioso come quello che attanaglia una parte consistente della rosa partenopea. Obbligando a raccogliere i cocci di un disastro (quasi…) annunciato a chiunque verrà dopo Garcia.

Rimedi mai peggiori del male

E qui emerge con prepotenza il secondo, grandissimo, sbaglio di De Laurentiis. Un po’ per arroganza, molto per mancanza di reale contraddittorio con chiunque non la pensi come lui, non ha avuto il coraggio di intervenire drasticamente nel post Fiorentina. Magari inconsapevole di quanto la sconfitta coi toscani presagisse null’altro che un futuro funesto, il produttore romano ha scelto di non scegliere. Preferendo scommettere sul “commissariamento”.

Nondimeno, la costante presenza – nient’affatto taumaturgica, anzi, per certi versi deleteria – agli allenamenti ha delegittimato definitivamente il “manico” nei confronti del gruppo, sottraendo quel briciolo di credibilità che il francese stava provando a mantenere. Per cui è finito in balia degli eventi, senza alcun paracadute che ne frenasse poi la rapida discesa agli inferi.

Sperando che la scelta azzardata di Garcia abbia fatto da monito in vista del cambiamento. Perché il corso della stagione appare inevitabilmente già segnato, adesso il Napoli si trova nella scomoda situazione di dover scommettere.

I nomi che circolano francamente raccontano di speranze e non certezze. Tudor, Mazzarri oppure Cannavaro sono il classico terno al Lotto, niente di più, niente di meno. Una scommessa e basta, chiunque venisse ingaggiato.

Tudor ha fatto bene a Verona e Marsiglia, ma significa dar vita a una profonda rivoluzione nel sistema di gioco, considerando la sua propensione alla difesa a tre. Inoltre, non si accontenterebbe di assumersi l’onere di traghettare il Napoli fuori dalle secche. Vuole un biennale. Al contrario di Mazzarri, che accetterebbe volentieri un semestrale. Nonostante Adl rifugga dalle minestre riscaldate, il toscano conosce l’ambiente. E lavora come un ciuccio per ore sul campo, in funzione dei miglioramenti dei singoli e del collettivo. Una cosa che a detta di tanti, è mancata clamorosamente durante la gestione dello “stratega d’Oltralpe”. Resta Cannavaro, che forse, come tutti i reduci dal Mondiale 2006, ne dovrebbero mangiare di pane duro tra Lega Pro e cadetteria, prima di poter accomodarsi legittimamente in Serie A.

Altri candidati non se ne intravedono all’orizzonte: Andreazzoli sarebbe stato l’ideale, ma era poco glamour. Marco Giampaolo gli assomiglia tremendamente, per indole “giochista” e propositiva. A frenarne la candidatura, un carattere chiuso, restio ai compromessi, e l’incapacità cronica a sapersi vendere.

