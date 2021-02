Napoli: tifosi nel mondo. Valerio, il musicista degli amici “bellini”…

Confesso in partenza il mio peccato originale: sono poco social. Tecnologicamente parlando, intendo. Tranquilli, lungi da me da voler intraprendere una noiosa riflessione filosofica sulle ragioni della mia idiosincrasia verso queste nuove forme di comunicazione, irrinunciabili (a partire da WhatsApp).

Sarà che – forse – preferisco litigare dal vivo, o probabilmente non sono sufficientemente depresso per immergermi nei deliri di chi rompe piatti o elettrodomestici in video. Lo so, il web è un mondo popolato da talenti meravigliosi, i più disparati, ed io me li perdo. Che sciocco! Ma se le vie del Signore sono infinite, guai e imprevisti non mancano mai.

Così la Pandemia e il conseguente Lockdown (il primo, perché temo che dovremmo numerali, come si fa per le saghe cinematografiche) ha drasticamente ridotto la mia vita sociale regalandomi – in compenso – tante ore aggiuntive al computer. Ora, non chiedetemi di spiegarvi il funzionamento dell’algoritmo di YouTube che è più misterioso (e insapore) della formula della Coca Cola (che è decisamente più gustosa, specie se servita con un po’ di ghiaccio tritato e una fettina di limone).

Tra i tanti canali “consigliati” della piattaforma di San Bruno, California, tutti puntualmente ignorati, uno, Caffe Napoli 1926, mi ha strappato un sorriso. Per chi come me non beve caffè questo suggerimento è sembrato particolarmente ironico, al punto da meritare almeno una visita di cortesia.

Un Napoletano a New York

Confesso che temevo di imbattermi nell’ennesimo ragazzino che urla e, alla prima sconfitta, chiede la “testa” dell’allenatore di turno, o in un distinto gentiluomo che si presenta in video a torso nudo ma con gli occhiali da sole, che come è noto danno più sintomatico mistero (il realtà solo alle Rock Star e alle leggende viventi come Jack Nicholson).

Fortunatamente, ho incrociato solo Valerio “Fluido” Celentano, un simpatico giovanotto, napoletano di nascita newyorkese di adozione. Nel suo canale, Valerio parla di calcio, chiaramente del Napoli, e lo fa con una simpatia e un entusiasmo coinvolgenti che vanno oltre l’appartenenza ai colori Azzurri.

Nato nel novembre del 1983, Valerio è figlio d’arte, il padre è l’attore Peppe Celentano, nel suo caso però la vena artistica si è manifestata in un altro campo, quello musicale (suona il basso), ma sempre a tinte azzurre. D’altronde, è cresciuto a Piazzale Tecchio, a due passi dal San Paolo che con il suo urlo anticipava i gol trasmessi da Sky.

Da buon musicista, Valerio ha preferito andare in “sincrono” e vederle in diretta le reti del Napoli, quindi abbonamento in Curva B (durante gli anni bui). Prima di trasferirsi in America, ha curato una trasmissione radiofonica (Rock’n’Gol) dove si divertiva a analizzare le partite del Napoli (di Mazzarri) accompagnando gli approfondimenti tattici con brani musicali, rock ovviamente.

Poi la decisione, anzi la scommessa, di trasferirsi in America per crescere musicalmente.

Nel 2011 ha lasciato tutti, gli amici, gli affetti, il San Paolo ma soprattutto una madre in lacrime. Valerio è sbarcato a New York con il basso in spalla e la sciarpa del Napoli al collo, quella di Schwoch, perché gli States saranno pure la terra delle grandi opportunità, ma è sempre meglio essere scortati da un angelo custode, un bomber nel suo caso. È partito da zero, come tanti emigrati prima di lui, e annuncio dopo annuncio ha costruito una nuova esistenza, senza mai dimenticare le sue radici e la passione per il Napoli.

Ora ha un gruppo Heavy Metal, Prime Prophecy, e lavora come session man per cantanti e band di entrambe le coste.

Il Canale degli amici bellini

Ma anche in America, specie a New York, il Covid-19 ha fermato tutte le manifestazioni musicali dal vivo, così Valerio si è rifugiato nel suo “bunker” a Brooklyn (oggi il nuovo Village degli artisti) e si è dedicato alla cucina (ha tentato anche l’esperimento delle sfogliatelle) e al canale Caffe Napoli 1926. Da New York segue le partite del Napoli in diretta, nonostante il fuso orario non propriamente favorevole, e le sue emozioni diventano video reaction (credo la nuova frontiera del tifo moderno).

Lo immortalano vivere la partita con un trasporto e una fisicità che suscitano profonda simpatia. Non mancano declamazioni colorite e tormentoni ironici (un pizzico di teatralità il papà Peppe l’ha trasmessa al figlio). Il mio preferito: “I rumori! Li sentite i rumori?“.

Perché la New York della vita reale è molto diversa da quella patinata mostrata dai film hollywoodiani. Anche se nel 1965, il simpaticissimo Terry-Thomas, nelle prime scene di Come uccidere vostra moglie, sottolineava la rumorosità cronica della Grande mela (evidentemente Valerio non ha gli stessi infissi di Stanley Ford/Jack Lemmon).

Fin qui non ci sarebbe nulla di speciale, le reaction impazzano per il web e alcuni canali registrano numeri impressionanti (alimentati da una certa tipologia di tifosi, specie giovanissimi). Dove il canale di Valerio si differenzia è nei molteplici video supplementari, decisamente più interessanti. Si passa dalle ipotesi della possibile formazione, al commento post gara (ormai in diretta), fino arrivare alla lavagnetta tattica con l’analisi degli episodi chiave della partita.

Insomma, smaltita la delusione per una sconfitta (e quest’anno sono già troppe, nota personale), o stemperato l’entusiasmo per una vittoria, c’è sempre il tentativo di portare la discussione su toni più elevati e approfonditi, senza mai avere la presunzione di sentirsi “l’allenatore di turno”. In aggiunta, sono diventati frequenti gli appuntamenti dove Valerio si confronta e dialoga con youtuber tifosi di squadre avversarie, o dove ospita giornalisti e addetti ai lavori, sempre con il sorriso sulle labbra.

Giorno dopo giorno, Caffè Napoli 1926 è diventata una comunity animata da simpatia, curiosità e sportività, in netto contrasto rispetto a tante realtà, purtroppo anche istituzionali, sempre più urlate e litigiose. Certo, non mancano le visite di raffinati intellettuali che portano perle di saggezza e bontà, ma non trovando terreno fertile, poco dopo si dirottano verso altri orizzonti culturali. Fortunatamente il Web è vasto, c’è spazio per tutti.

La petizione

Recentemente, Valerio, che “tifa” Napoli anche quando fa rifornimento (19 dollari e 26 centesimi di carburante), ha scritto una canzone – Fragilimentalmente – che ironizza sulla debolezza atavica degli Azzurri. Non contento, come portavoce degli amici “bellini”, così Valerio chiama i membri della comunity, ha avanzato una petizione rivolta alla Società Sportiva Calcio Napoli.

Con toni garbati, ritiene (come dargli torto) che sia arrivato il momento di strutturare meglio la società, inserendo nuove figure professionali per ottimizzare il lavoro e gli investimenti e rilanciare la sfida del “nuovo” Napoli. Non avanza nomi, fiducioso che la proprietà saprà individuare i profili all’altezza dei ruoli. Chiaramente, ogni tifoso che condivide questa proposta può sottoscriverla.

D’altronde, il Napoli ha uno straordinario patrimonio umano sparso su tutto il Pianeta (anche se…) Per il tifo azzurro i chilometri non contano e l’urlo del San Paolo (ora Maradona) arriva sempre prima delle immagine televisive. Anche a New York.