Napoli, testa all’Europa. Il campionato può attendere

Ottimizzare il recupero. Parole sagge quelle di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia della sfida con il Leicester. “Ottimizzare i tempi di recupero, dei giocatori a disposizione“, considerando che il Napoli non ha al momento molte alternative a disposizione.

Mario Rui resta a casa, proprio in quest’ottica, mentre Lorenzo Insigne è pronto per far parte della partita, anche se non è detto che giochi l’intera gara, sempre in visione di ottimizzazione del recupero.

“Zanoli si sta comportando bene”, secondo il tecnico del Napoli, ma dalle sue parole al momento sembra Malcuit il predestinato a dare respiro a Di Lorenzo.

Rhamani dovrebbe essere un altro titolare lasciando a riposo Manolas, anche per dare al greco uno spazio di riflessione dopo la frittata di domenica.

Anguissa, anche lui presente in sala stampa conosce molto bene il calcio inglese e sottolinea la differenza maggiore col campionato italiano molto più tattico. ”Il Leicester non è solo Vardy, ovviamente temibile, ma la loro forza è nel gruppo“, questo il pensiero del camerunese sulla compagine inglese, non partita benissimo in Premier ma pronta al riscatto in campo europeo.

Vardy dunque titolare, preferito al gioiellino Daka, alle sue spalle Maddison e Barnes, a centrocampo l’inossidabile Tielemens e occhio a Soumare’ pronto ad essere protagonista.

In difesa una nostra vecchia conoscenza, Castagne, Vestergaard al centro della difesa, con Bertrand a sinistra a protezione di Schmeichel.

Ottima squadra dunque, che come il Napoli avrebbe meritato il palcoscenico della Champions, per una sfida che di Europa League ha per l’appunto ben poco.

Grazie all’editto inglese, sono stati convocati anche Osimhen ed Ospina, essenziale quest’ultimo vista la degenza attuale di Meret.

Considerando che la gara con l’Udinese si giocherà di lunedì, diventa fondamentale, per dirla alla Spalletti sfruttare questo giorno di recupero, per dare il meglio nel Regno Unito, ma facendo delle scelte sagge per un turno over ottimizzato.

