Napoli, testa al Verona: il futuro può attendere ancora 90′

Per il Napoli ci sarà tanto tempo per parlare di futuro. Quello della guida tecnica in primis. Poi la questione rinnovi, con alcune situazioni delicate in bilico, vedi Insigne e Fabian Ruiz, elementi dai quali gli azzurri non possono prescindere. Infine alcuni contratti in scadenza sui quali ci sarebbe da riflettere. Uno come Hysaj ad esempio, ci penserei molto prima di lasciarlo andare.

Ma adesso la testa deve essere solo a domenica sera. Al Verona ed a vincere l’ultima partita prima dei saluti. Adesso che il grosso del lavoro è stato fatto, fermarsi ad un metro dal traguardo sarebbe imperdonabile. A Firenze, soprattutto nel primo tempo, l’undici di Gattuso è apparso molto contratto, contro una viola tutt’altro che in vacanza. Più che determinata a non sfigurare dopo i sei gol presi all’andata. Il rigore di Insigne è stato il classico braccino, di chi arriva al match point e incappa nella paura di vincere, o di non farcela proprio sul più bello.

Un girone dopo, sono cambiate tante cose

Al Maradona Stadium arriva quel Verona, che all’andata mandò il Napoli in crisi e che probabilmente segnò definitivamente l’attrito tra presidente ed allenatore, che ad oggi sembrerebbe mai sanato. Motivo in più per non dare nulla per scontato e restituire il maltolto che tanto caro ci costo’.

Mancherà Barak per i veneti e non è assenza da poco. Ssolita difesa a tre per Juric, con Di Marco, che all’andata fu decisivo e che sembrerebbe interessare agli azzurri. Centrocampo folto con Zaccagni, sempre nel mirino di Giuntoli, a giostrare palloni per Salcedo e un ritrovato Kalinic.

Da Castel Volturno non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla squadra vista nelle ultime settimane, con alcuni dubbi a centrocampo: Demme o Bakayoko, Politano o Lozano a destra. In avanti il solito Osimhen, pronto a regalare un’altra prestazione di spessore.

Fuori dallo stadio una buona fetta di pubblico per far sentire la giusta carica ai ragazzi, in una probabilmente delle ultime partite a porte chiuse. Un’altra motivazione, qual ora c’è ne fosse bisogno, per dare tutto quello che è rimasto dentro, senza aspettare o sperare in un fantomatico regalo da altri risultati, ma contando esclusivamente sulle proprie forze.

Il Napoli deciderà lunedì la guida tecnica

Voci di corridoio ci dicono che da lunedì conosceremo il futuro di Gattuso, che al 99% lascerà il Napoli. Ma non sappiamo quello che accadrà. Abbiamo visto un Pirlo con le valigie in mano, dopo la vittoria della Coppa Italia, essere considerato da tutti, più che meritevole della conferma. Iil calcio è così, cambia opinioni rapidamente ed è strettamente legato ai risultati.

Lunedì è un altro giorno, ci si penserà. Adesso è l’ora di scendere in campo e riscrivere la storia…

Segui anche persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati