Napoli: testa al Genoa, mentre incombe sempre il mercato

Mancano tre giorni alla chiusura del mercato ma ora è tempo di tornare a giocare. Abbiamo visto ieri sera come basti veramente poco per inserirsi in una nuova squadra, Correa da poche ore sbarcato a Milano ci ha messo un attimo a capire l’Inter e a diventarne il protagonista. La doppietta contro il Verona regala ai nerazzurri i tre punti e la netta sensazione che la Lazio si sia privata troppo velocemente di questo grande giocatore.

Un altro ex laziale ha cambiato domicilio in queste ore, è il caso di Caicedo passato al Genoa, un attaccante importante che probabilmente non farà in tempo a scendere in campo contro il Napoli, troppo vicina ormai la partita per completare tutto il trasferimento.

Ma attenzione perché il Genoa non sarà quello visto contro l’Inter, ma una squadra totalmente rivoluzionata negli ultimi giorni di mercato. Preso anche Lammers dall’Atalanta, inserito da Gasperini nella lista dei convocati di questo fine settimana e dunque anche lui difficile che riesca ad essere a disposizione di Ballardini per la gara contro i partenopei.

Ex di turno contro gli azzurri

Non è finita qui, Preziosi tessera anche il nostro Maksimovic, oltre al difensore Vanheusden, in prestito dall’Inter, sul quale in Belgio nutrono molte speranze come futuro pilastro della nazionale. Torna in serie A Junior Hernani, una delle poche note positive, della passata stagione del Parma, molto pericoloso in zona gol, per il quale sicuramente Ballardini non farà fatica a trovargli spazio tra i titolari.

Occhio anche al giovanissimo Kallon, non parente di Mohamed ma con lo stesso istinto del gol e nazionalità. Insomma dopo la batosta presa contro l’Inter, Preziosi è corso subito ai ripari per alzare il livello della rosa e mettendo a segno colpi molto interessanti per quelle cifre. Dal canto suo il Napoli “non si è mosso di pezzo “, come si dice a Roma, nel senso che nessun cambiamento in entrata e in uscita, con il contratto di Insigne in stand by e la squalifica di Osimhen da risolvere.

Giuntoli guarderà la partita con occhi diversi

L’ impressione è che se non ci saranno cessioni non ci saranno acquisti, a meno che Giuntoli non riesca a piazzare un prestito senza obbligo di riscatto all’ultimo secondo.

A questo punto, sempre per rimanere ai modi di dire romani: “peppa tua per peppa mia, me tengo peppa mia”, quindi ci penserei bene prima di mandare via un ragazzo con tante prospettive come Ounas in maniera definitiva, visto che resta l’unico in grado di far cassa per un fantomatico mediano che ad oggi non sappiamo chi sia e con quali garanzie di rendimento.

Sono sicuro che Spalletti in queste ore stia più pensando a come sostituire Osimhen e quale tattica adottare contro i rossoblu, che da un lato saranno vogliosi di riscattarsi davanti al proprio pubblico, dall’altro avranno anche nuove risorse su cui puntare.

Il Ferraris già l’anno scorso fu fatale al Napoli, campo difficile, prima di una sosta in cui bisognerà cercare di arrivarci con l’animo sereno e con una posizione di classifica che consenta di guardare alla sfida con la Juve a testa alta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati