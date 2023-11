Napoli: Terminata l’era francese, ritorna la “Zona Mazzarri”

A Napoli è terminata l’era del Francesismo, e dopo 10 anni esatti ritorna la “Zona Mazzarri”. Fresco d’investitura a nuovo tecnico azzurro, il Walter di San Vincenzo si prepara al debutto in programma sabato allo Gewiss Stadium di Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini.

Un ritorno che ha fatto storcere il naso a tanti. ma una volta messo piede in città si è cominciata a respirare un’aria nuova, come se un vento di primavera portasse il profumo della riscossa, la stessa che Mazzarri ha accettando senza indugio la corte del Napoli, non titubando rispetto alla situazione davvero difficile creatasi in casa azzurra.

Il tecnico livornese, si è già tuffato a capofitto per risollevare le sorti della squadra mostrando una buona sintonia con il Bomber Osimhen, che spera di averlo contro l’Atalanta, incontrato a Castel Volturno oltre al resto del gruppo presente, escluso chiaramente i Nazionali che rientreranno alla spicciolata.

Un’altra cosa che va segnalata, non è certo un dettaglio, la consapevolezza di voler partire con il modulo base, cioè il 4-3-3 un qualcosa di strano per molti accostato al tecnico di San Vincenzo ma l’esaltazione del Napoli Campione d’ Italia, del suo collega Spalletti, ed il seguito perpetuo delle gare lo scorso anno, da lui stesso dichiarato, mostrano quanto alle volte basti poco per capire tanto.

Infatti Mazzarri, oltre che avere la voglia di rientrare dopo quasi due anni di astinenza, mostra quel rispetto al gruppo che il suo predecessore aveva completamente annullato, e nello stesso tempo fa capire le sue intenzioni, lui non sarà mai un Traghettatore, ma un uomo di campo che vuole trasferire la sua carica agonistica ai calciatori azzurri per riprendere il cammino perduto, e riconquistarsi il posto che il tempo gli aveva portato via.

Detto in termini più crudi, ora la palla passa ai calciatori: finiti gli alibi con l’allontanamento forzato del tecnico Garcia anch’essi colpevoli per gli atteggiamenti mostrati durante le gare, che Mazzarri certamente non consentirà.

Quindi cronometri pronti ricordando che fino al 97esimo la gara non è finita, e se il tecnico livornese riuscirà a far breccia sulla psicologia del gruppo, allora il campionato ritroverà un avversario in più. Ricordate la “Zona Mazzarri?” Ora il tempo dei malesseri è finito, inizia la cavalcata verso mete prestigiose, Il Napoli tornerà e con Walter al timone, questa nave volerà.

