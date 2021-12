Napoli, tenera botta e stringere i denti per centrare la qualificazione

Una stagione calcistica è fatta di tanti momenti, stati di forma che si alternano sia a livello individuale che collettivo, è impensabile presumere che una squadra mantenga un certo status fisico per tutto l’anno. Il Napoli in questo primo quarto di stagione ha avuto una partenza lanciata, per poi scontare un calo fisiologico dalla metà del mese di novembre, in termini di preparazione atletica, parleremo di periodo di scarico.

Ovviamente in un campionato italiano a cui si aggiungono gare europee non ci si può fermare, quello che sarebbe opportuno fare nei periodi di scarico, in questo caso il fisico si prende comunque il suo periodo di pausa attraverso l’insorgere di infortuni, nella quasi maggioranza di natura muscolare.

In una situazione di questo tipo e con l’approssimarsi di gare da dentro o fuori, come quella contro il Leicester, bisogna tenere botta.

14 possono bastare

Nello specifico fare di necessità virtù, combattere con i mezzi che si hanno a disposizione: quattordici calciatori disponibili, come annunciato da Spalletti, nella partita di Europa League. Da un punto di vista tattico si sono trovate soluzioni, così come visto contro l’Atalanta, con un centrocampo a 4/5 e due mezzepunte in avanti come Lozano e Mertens.

Questi sono gli aspetti che il tecnico toscano ha messo in luce nella sconfitta di sabato, la crescita di gioco capace di contrastare la lanciatissima Dea, seppur in condizione rimaneggiata.

Uno che tiene botta come filosofia di vita è Victor Osimhen, già di scena a Castel Volturno, per nulla abbattuto, ma scalpitante di tornare in campo, c’è anche un’ottimistica ipotesi di vederlo in panchina contro l’Empoli.

Torna in gruppo e sarà tra i convocati per giovedì, Kostas Manolas, il suo apporto, soprattutto ora con l’assenza di Koulibaly, diviene quanto mai prezioso. Per Fabian Ruiz e Insigne si tenterà il recupero per la gara di domenica; partirà dunque titolare Demme contro il Leicester, con la possibilità di rivedere Malcuit sulla mediana di destra.

Alla Foxes basta il pareggio

Il Leicester, decimo in Premier, gioca tutto sull’Europa League, sconfitto nell’ultima gara in campionato dall’Aston Villa, ma attualmente primo nel girone europeo, potrebbe passare anche con un pareggio, dettaglio non da poco per Rogers che impostera’ la sfida sull’attesa e ripartenza.

Recuperati Tielemans e James Justin, con il jolly Daka pronto a dar manforte in attacco; l’undici inglese di partenza vede Schmeichel tra i pali, difesa a quattro con Castagne, Evans, Soyuncu,Thomas; a centrocampo Ndidi, Soumare, Perse, Maddison, Barnes ed il recuperato Vardy come terminale offensivo.

Il pubblico non sarà quello delle grandi occasioni, visto anche l’orario e il giorno lavorativo, ma il Napoli dovrà tenere botta anche in questo perché qual ora si passasse il turno l’Europa League va in pausa fino a fine febbraio, si avrebbe allora tutto il tempo per ritrovare gli indisponibili e perché no qualche innesto dal mercato di gennaio.

