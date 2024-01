Napoli: Tanto tuonò che piovve’! Altro che ritiro punitivo!

Il Napoli ormai è una vera e propria Polveriera. Mentre il patron si gode il caldo della Spagna, dovrebbe rientrare tra oggi e domani, all’ Hotel Serapide di Pozzuoli, luogo del ritiro partenopeo, scoppia il doppio caso Ostigard-Zanoli. I quali si sarebbero tirati fuori dal progetto Napoli, quindi inutilizzabili contro Salernitana e Fiorentina in Supercoppa.

Secondo il quotidiano La Repubblica, il caos ormai regna sovrano all’ interno della Società Sportiva Calcio Napoli, ha evidenziato il malumore generale che regna nello spogliatoio, dopo il povero Mazzarri non riesce più a rimettere insieme i cocci di un vaso ormai rotto grazie alla gestione malsana del presidente De Laurentiis che ha distrutto un giocattolo perfetto, costruito dai rimpianti Giuntoli e Spalletti, solo per il suo smisurato ego irreversibilmente devastante

È chiaro che la fuga generale, e questo ammutinamento silente ma presente, e la palese risposta alla volontà dei due, tecnico e DS, di lasciare Napoli, avevano compreso che questa squadra aveva dato il massimo, e che non vi era intenzione da parte della società di percorrere una linea di crescita, ma bensì di ridimensionamento

Napoli: Una vergogna totale la tua gestione!

La realtà e che Zanoli ed Ostigard oggi si sentono delusi e scaricati dal Napoli, i due sembravano già essere catapultati da Gilardino, tecnico del Genoa, senza dar loro continuità nel Napoli, e quindi sentendosi fuori dal progetto, secondo il Quotidiano Repubblica, non saranno a disposizione del tecnico, visto che si sentono esclusi dal progetto, sinceramente il Napoli non ne ha mai avuto uno! per tanto chiedono subito di andar via! Tanto tuonò che piovve’…

Vi riportiamo inoltre lo stralcio pubblicato da Repubblica nella edizione odierna, sula situazione in casa Napoli: “Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto. L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani (ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato. Ostigard e Zanoli sono convinti di avere i giorni contati e quindi non si può contare su di loro“.

Chiudo con un pensiero. L’onnipotenza non è di questa terra…Quindi poggia i piedi facendo il passo indietro, pensavi che da solo avresti dominato…E invece solo caos bruciato e devastato. Cos’ altro si può aggiungere a questo gran casino…Hai visto Onnipotente? Sei solo piccolino! Chiudo sto pensiero pensando ad un domani, augurandomi una società gestita da altre mani! A te la linea Adl

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati