Napoli: Supercoppa, Mercato, Mazzarri, Futuro Tutto in una notte!

Tutto in una notte dunque, presentiamo cosi la semifinale di Supercoppa, in programma questa sera a Ryiad, tra il Napoli Campione d’ Italia, e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara certamente aperta ad ogni risultato, ma con due squadre che in questo momento forse no vivono il miglior momento di forma, con il Napoli ancora senza una identità di gioco, e non solo, smarrita da un semestre a questa parte

Con questa premessa, purtroppo veritiera’, il bilancino sembra pendere a favore della squadra viola, ma il calcio non sempre risulta essere scienza esatta, infatti essendo a gara definita’ secca, può accadere davvero di tutto, e qui tiriamo in ballo il tecnico ed i suoi ragazzi, dai quali ci si aspetta la risposta più attesa, la volontà di svoltare e tornare a correre e vincere

La conquista di una eventuale finale, sarebbe il viatico migliore per ritrovare serenità e stimoli, che ad oggi latitano negli occhi dei calciatori azzurri, ed in più consentirebbe a Mazzarri di poter lavorare più serenamente, e forse prendere decisioni che ad oggi sembrano ancora di difficile scelta!

Questi siamo ed ora c’è la giochiamo!

Mentre il mercato regala tre facce nuove, Mazzocchi, Traore’e Ngonge, bisognerà poi assodare quanto utili alla causa attuale, Il patron parla ancora di due innesti da inserire (Centrocampista e difensore centrale?), ma in Arabia, il buon Mazzarri, dovrà arrangiarsi con quello che ha, francamente detto, questi siamo e c’è la giochiamo!

È chiaro che il tecnico, in questo momento orfano di Anguiissa e Osimhen impegnati in Coppa d’ Africa, e con mal di pancia, infortuni e quant’ altro, dovrà fare di necessità virtu’, mettendoci certamente del suo sul piano della grinta e del carattere, cercando di trasferire energia positiva ad i suoi ragazzi, sfruttando anche la vittoria del derby in zona Mazzarri, come esempio da riportare in campo nei 90 e più minuti della gara contro i viola.

Formazione dunque obbligata, con Gollini tra i pali, Di Lorenzo, Rrhamani, J.Jesus, Mario Rui in difesa, Lobotka, Cajuste e Zielinski oppure Lindstroom a centrocampo, con Kvara, Politano e Simeone a chiudere il tridente d’ attacco. Questo il miglior undici da presentare in campo per il tecnico di San Vincenzo, che vorrebbe tanto alzare il trofeo e portarlo in dono ai tifosi, gli unici probabilmente che hanno compreso essere lui il meno colpevole di una stagione ad oggi sciagurata, ma che potrebbe davvero cambiarne il destino se si avverasse il sogno trionfo!

Napoli: Adl tra futuro e …Carnevale: Si traveste da Emiro, ma e ’solo un pezzotto

Analizzando le mosse finora compiute dal Napoli nella finestra di Mercato Invernale, la cosa che certamente salta all’occhio, e una volontà di rifondazione e ridimensionamento che sembra stia avvenendo all’ interno della squadra, anche se ancora non si conosce il tecnico del prossimo anno!, e si cercano ancora due profili per dare a Mazzarri forze nuove ma ancora da visionarne in campo quanto utili saranno a campionato in corso.(Si spera che i due innesti siano un centrocampista fisico ed un difensore centrale di personalità e soprattutto mancino!)

Ma non è solo questo momento che va analizzato, infatti proprio ieri il presidente De Laurentiis è stato ospite del proprietario Emiro del Al Shabab, per ascoltare la richiesta riguardante Politano. A, tal proposito il procuratore del calciatore (Mario Giuffredi) ha specificato che non vi è alcun accordo con il Napoli per il rinnovo! ed ecco quindi la proposta che sta facendo riflettere il patron azzurro e lo stesso Matteo, 12-13 milioni al Napoli e circa 18 al calciatore!

Nei giorni a seguire sapremo, anche se l’arrivo di Ngonge…, certo e che l’offerta per il calciatore risultia essere allettante, mentre forse la società potrebbe richiedere di più per l’eventuale cessione della forte ala azzurra.

Mettendo però un’ attimo da parte il mercato e la Supercoppa, volevamo segnalare la nuova idea del Presidente azzurro, che ha voluto provare le brezza di sentirsi Emiro per un giorno vestendone i panni (Ma è un pezzotto!) ricordiamo che carnevale quest’ anno arriva in anticipo! mostrando anche un certo agio e compiacimento in volto, proprio come un bambino quando si veste da Zorro oppure da Pulcinella!

Vuoi vedere che il patron vuole affiliare la società con l’Arabo? Scherzi a parte, per uno che voleva boicottarne la presenza della squadra per aver scelto tale sede e non farla in Italia, e poi addirittura vestirne i panni per provarne piacere, fa un po’ strano, ma poi ci si ricorda del personaggio, e tutto ritorna nella normalità, sua chiaramente!

Ora però basta parlare di travestimenti e Carnevale, bisogna concentrarsi e centrare la finale. Napoli vuol tornare a gioire, dopo aver frantumato il sogno scudetto, serve una scossa per ricompattare ambiente e squadra. Quindi armati di forza, voglia e dignità, si vinca per il popolo e lascia da parte Alla’! A te la linea Emiro Adl!

